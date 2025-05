En delegasjon fra den Taliban-ledede afghanske interimregjeringen besøkte Japan for første gang mandag, i et sjeldent diplomatisk besøk utenfor regionen.

Den afghanske delegasjonen forlot Kabul lørdag, i et besøk som lokale medier rapporterte skulle vare i én uke og inkluderte representanter fra departementene for høyere utdanning, utenrikssaker og økonomi.

"Vi søker verdig samhandling med verden for et sterkt, forent, avansert, velstående og utviklet Afghanistan, og for å være et aktivt medlem av det internasjonale samfunnet," twitret Latif Nazari, en viseminister i Økonomidepartementet som er en del av delegasjonen, lørdag.

Afghanistans interimregjering gjennomfører regelmessige besøk til naboland og regionale land, inkludert i Sentral-Asia, Russland og Kina.

Den har imidlertid kun offisielt besøkt Europa for diplomatiske toppmøter i Norge i 2022 og 2023.

Japans ambassade i Kabul ble midlertidig flyttet til Qatar etter at den forrige regjeringen falt og Taliban tok over i 2021.

Ambassaden gjenåpnet imidlertid og gjenopptok diplomatiske og humanitære aktiviteter i november i landet.