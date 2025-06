Den okkuperte byen Betlehem på Vestbredden forbereder seg på å markere jul uten sine vanlige festlige dekorasjoner for andre år på rad, på grunn av Israels dødelige krig mot Gaza.

Byen, inkludert Fødselskirken som antas å være bygget over grotten der Jesus Kristus ble født, mangler enhver feiringsstemning. I stedet har bønner og oppfordringer om en slutt på Israels krig mot Gaza erstattet de vanlige festlighetene.

Vanligvis på denne tiden av året er Betlehems gater, smug og kirker pyntet med juledekorasjoner, og et av verdens vakreste juletre reises på Krybbens plass nær den berømte kirken. Byen pleier også å være full av turister i høytiden.

Men for andre år på rad har den israelske krigen mot Gaza, som har tatt livet av over 45 300 mennesker siden i fjor, dempet julefeiringen i byen og stjålet gleden fra innbyggerne. Årets julefeiringer i byen er begrenset til religiøse ritualer og familiebesøk.

Bønner for fred

På tirsdag ba Betlehems kristne, sammen med dusinvis av utenlandske pilegrimer, i Fødselskirken, som nå er nesten tom sammenlignet med den vanlige trengselen på julaften, når plassen vanligvis er fylt med turister og tilbedere fra hele verden.

Issa Thaljieh, prest for det gresk-ortodokse samfunnet i Betlehem, beskrev byen som "trist og dyster" i år på grunn av den pågående israelske krigen.

"Vår beskjed til verden, til tross for smerte, vanskeligheter og krig, er at den palestinske Kristus løfter bønner i julen for at fred, kjærlighet og nåde skal råde. Fra Betlehem sprer budskapet om kjærlighet og fred seg til verden," sa Thaljieh til Anadolu.

Han oppfordret palestinske kristne til å forbli standhaftige på sitt hellige land.

"Dette stykket land er ulikt noe annet; det er et hellig sted, og verdens øyne er rettet mot det, spesielt i disse dager," sa han.

"Våre brødre og medborgere i Gaza lever under ødeleggelse, død, kulde og tørst, og utholder enorm lidelse for å overleve. Vår beskjed til dem er en av tålmodighet, fred og håp," sa Thaljieh.

"Vi ber for dem i disse dager, i håp om at bedre dager ligger foran oss og at de kan bli med oss her i Betlehem for å feire jul sammen."

Et dystert bilde

Betlehems ordfører Anton Salman beskrev årets julestemning som "dyster" i lys av den pågående krigen i Gaza.

"Budskapet om jul har ikke endret seg siden Kristus ble født, det er et budskap om kjærlighet," sa Salman til Anadolu.

"Betlehem har besluttet å markere jul uten festlige dekorasjoner, og begrense feiringen til bønner, religiøse ritualer og oppfordringer om å få en slutt på lidelsen og urettferdigheten mot vårt folk.

"Vi tror Betlehem i dag bør formidle til verden et dystert bilde av virkeligheten i Palestina gjennom fraværet av dekorasjoner, juletrær og arrangementer, i håp om å vekke verdens samvittighet til å arbeide for å få en slutt på lidelsen til det palestinske folket, avslutte okkupasjonen og oppnå en rettferdig og omfattende fred," la Salman til.

Ordføreren sa at palestinerne i Betlehem lever under vanskelige økonomiske forhold.

"Økonomisk sett kollapser Betlehem. På grunn av denne situasjonen har mange familier ikke vært i stand til å skaffe juleklær eller gaver til barna sine. Vi lever i en tilstand av sorg," beklaget Salman.

Økonomiske tap

Jeries Qumsieh, talsperson for det palestinske turistdepartementet, kalte årets julefeiringer for dystre og triste, med feiringer begrenset til religiøse ritualer.

"I år er det ingen turistdelegasjoner eller pilegrimer på grunn av den ødeleggende krigen Israel fører mot vårt folk," sa Qumsieh.

"Betlehem lider av en betydelig økonomisk nedgang, med hotellbestillinger på bare 3 prosent i år," la han til.

Qumsieh anslo Betlehems daglige tap på grunn av den israelske krigen til mellom 1 og 1,5 millioner dollar.

Siden den israelske krigen mot Gaza startet 7. oktober 2023, har byens totale tap nådd omtrent 1 milliard dollar, la han til.

Kristne samfunn som følger den vestlige kalenderen markerer høydepunktet av sine feiringer med midnattsmesse 25. desember. Samfunn som følger den østlige kalenderen vil feire jul 7. januar.

KILDE: TRT WORLD OG AGENCIES