USAs president Donald Trump signaliserte fornyet handelskonflikt med Kina, og hevdet at Beijing hadde "brutt" en avtale om å trappe ned tollsatser, på et tidspunkt hvor forhandlingene mellom partene så ut til å være fastlåste.

Trumps innlegg på hans plattform Truth Social fredag kom bare timer etter at USAs finansminister Scott Bessent uttalte i et intervju med Fox News at handelssamtalene med Kina var "litt fastlåste".

Verdens to største økonomier hadde tidligere denne måneden blitt enige om midlertidig å redusere de svært høye tollsatsene de hadde innført mot hverandre, i en pause som skulle vare i 90 dager, etter samtaler mellom topprepresentanter i Genève.

Men fredag skrev Trump: "Kina, kanskje ikke overraskende for noen, HAR FULLSTENDIG BRUTT SIN AVTALE MED OSS," uten å gi ytterligere detaljer.

På spørsmål om innlegget på CNBC, kritiserte USAs handelsrepresentant Jamieson Greer Beijing for fortsatt å "bremse og kvele ting som kritiske mineraler."

Han la til at USAs handelsunderskudd med Kina "fortsatt er enormt," og at Washington ikke ser noen store endringer i Kinas oppførsel.

Torsdag antydet Bessent at Trump og hans kinesiske motpart, Xi Jinping, kunne bli involvert i situasjonen. Han sa at det muligens kunne bli en samtale mellom de to lederne etter hvert.

'Gjengjeldelsestiltak'

Siden Trump returnerte til presidentembetet i januar, har han innført omfattende tollsatser på de fleste av USAs handelspartnere, med spesielt høye satser på import fra Kina.

Nye gjengjeldelsestiltak fra begge sider nådde tresifrede nivåer før nedtrappingen tidligere denne måneden, hvor Washington gikk med på midlertidig å redusere sine tilleggstollsatser på kinesisk import fra 145 prosent til 30 prosent. Kina, på sin side, reduserte sine tilleggstollsatser fra 125 prosent til 10 prosent.

USAs tollnivå forblir høyere, da det også inkluderer en 20 prosent avgift som Trump-administrasjonen nylig innførte på kinesiske varer på grunn av landets påståtte rolle i ulovlig narkotikahandel – et tema som Beijing har motsatt seg.

De høye tollnivåene, mens de fortsatt var på plass, førte til at mye av handelen mellom de to landene stoppet opp, ettersom bedrifter utsatte forsendelser i håp om at begge regjeringene ville komme til enighet om å redusere tollsatsene.

Trumps tollplaner møter også juridiske utfordringer. En handelsdomstol avgjorde denne uken at presidenten overskred sin myndighet ved å bruke nødøkonomiske fullmakter for å rettferdiggjøre omfattende tollsatser.

Domstolen blokkerte de mest omfattende tollsatsene siden Trump returnerte til embetet, selv om denne avgjørelsen foreløpig er satt på vent mens en ankeprosess pågår.

Avgjørelsen lot imidlertid tollsatser som Trump-administrasjonen hadde innført på sektorspesifikke importvarer som stål og biler, stå uendret.