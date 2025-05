Torsdag 30. januar 2025

0408 GMT — Israel og Hamas skal gjennomføre sin tredje fangeutveksling, hvor tre israelere og fem thailandske fanger skal løslates som en del av en våpenhvileavtale for å avslutte krigen i Gaza.

En fjerde utveksling er planlagt til helgen, men Hamas anklaget Israel onsdag for å sette avtalen i fare ved å forsinke nødhjelpsleveranser, en påstand Israel avfeide som "falske nyheter".

Kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu identifiserte de tre israelerne som skal løslates torsdag som Arbel Yehud, Agam Berger og Gadi Moses, og la til at fem thailandske borgere som holdes i Gaza også vil bli frigitt.

0429 GMT — Israel kutter båndene til FN-byrå som støtter palestinere

Israel vil torsdag kutte båndene til FN-byrået for palestinske flyktninger etter anklager om at det ga dekning til Hamas, noe som sannsynligvis vil hemme leveransen av viktige tjenester etter 15 måneders krig i Gaza.

Byrået, UNRWA, vil bli forbudt å operere på israelsk jord, og kontakt mellom det og israelske tjenestemenn vil også bli forbudt.

UNRWA har gitt støtte til palestinske flyktninger rundt om i Midtøsten i over 70 år, men har lenge vært i konflikt med israelske myndigheter, som gjentatte ganger har anklaget det for å undergrave landets sikkerhet.

0341 GMT — Jødisk gruppe kritiserer Trumps presidentordre mot pro-palestinske demonstranter

Jewish Voice for Peace (JVP) har sterkt kritisert en presidentordre signert onsdag av USAs president Donald Trump som åpner for deportasjon av pro-palestinske studentaktivister, og kaller det et "voldelig korstog" mot ytringsfrihet og politisk dissens.

“Vi er avskyet over Trumps rapporterte planer om å fortsette sitt voldelige korstog for å undergrave frihet og demokrati,” skrev den ledende progressive anti-sionistiske organisasjonen på X, og fordømte tiltaket som et "motbydelig" forsøk på å stilne opposisjon mot USAs støttede israelske handlinger i Gaza.

Presidentordren sier at den amerikanske regjeringen vil bruke "alle tilgjengelige og passende juridiske verktøy" for å bekjempe antisemittisme, inkludert å straffeforfølge og deportere de som anklages for ulovlig antisemittisk trakassering.

Tiltaket retter seg mot studentledede antikrigsdemonstrasjoner som har brutt ut på universitetscampuser som svar på Israels militære kampanje i Gaza, som har drept over 47 000 mennesker.

0309 GMT — Ingen amerikanske midler brukt til familieplanlegging i Gaza: Hjelpeorganisasjon

Ingen amerikanske regjeringsmidler ble brukt til å anskaffe eller distribuere kondomer eller til å tilby familieplanleggingstjenester i Gaza, har International Medical Corps (IMC) uttalt, og avviser påstander fra Trump-administrasjonen.

Den humanitære organisasjonen, som sa at den har mottatt mer enn 68 millioner dollar i finansiering fra USAs bistandsorganisasjon USAID siden 7. oktober 2023, da Israels krig mot Gaza brøt ut, understreket at den økonomiske støtten utelukkende har blitt brukt til livreddende medisinske operasjoner i den beleirede enklaven.

“Med den generøse støtten fra USAID og det amerikanske folket har vi brukt disse ressursene til å drive to store feltsykehus som for tiden ligger i sentrale Gaza - ett i Deir al Balah og ett i Al Zawaida - med en samlet kapasitet på mer enn 250 senger, inkludert 20 på akuttmottaket og 170 på kirurgisk avdeling,” sa IMC i en uttalelse.

2356 GMT — Trump signerer anti-semittisme-ordre som åpner døren for deportasjoner av pro-palestinske studenter

USAs president Donald Trump har signert en presidentordre som åpner døren for deportasjon av pro-palestinske studentdemonstranter i et forsøk som han sier er rettet mot å bekjempe anti-semittisme.

Trump sa at i kjølvannet av 7. oktober 2023, "har jødiske studenter blitt utsatt for en uopphørlig strøm av diskriminering; nektelse av tilgang til fellesområder og fasiliteter på campus, inkludert biblioteker og klasserom; og trusler, trakassering, fysiske trusler og overgrep."

Selv om Trump ikke nevnte demonstranter eller protester direkte i sin ordre, refererte han sannsynligvis til bølgen av anti-krigsdemonstrasjoner som brøt ut på universitetscampuser midt i Israels vilkårlige krig mot det beleirede Gaza, som har drept over 47 000 mennesker og ført til omfattende ødeleggelse av den kystnære enklaven, masseforflytning og akutt mangel på sårt tiltrengte varer.

2053 GMT — Israel vil løslate 110 palestinske fanger i Gaza-våpenhvile

Mediekontoret for fanger, tilknyttet motstandsgruppen Hamas, har offentliggjort en liste over 110 palestinske fanger som skal løslates av Israel på torsdag, inkludert 32 som soner livstidsdommer, 48 med lange dommer og 30 mindreårige som en del av en fangeutvekslingsavtale.

Listen, som Anadolu Agency gjennomgikk, viser at 32 fanger soner livstidsdommer, 48 har langtidsdommer, og 30 er mindreårige.

Ifølge listen vil 17 palestinske fanger som soner livstidsdommer og tre fanger med lange dommer bli deportert utenfor Palestina.

2053 GMT — USA 'støtter fullt ut Israels rett til å forsvare seg selv': Pentagon-sjef

USAs forsvarsminister Pete Hegseth hadde en innledende samtale med sin israelske motpart Israel Katz for å diskutere forbindelser, ifølge en talsperson.

Hegseth understreket at USA "støtter fullt ut Israels rett til å forsvare seg selv og at Israel er en modellalliert for regionen," sa John Ullyot i en uttalelse.

Han gjentok at USA er "forpliktet" til å utdype sikkerhetsforholdet for å styrke Israels evne til å håndtere regionale trusler og sikre at Israel har de nødvendige kapasitetene, la Ullyot til.

2033 GMT — Israel dreper 10 palestinere i droneangrep på den okkuperte Vestbredden

Den palestinske Røde Halvmåne sa at Israel drepte minst syv palestinere i et droneangrep i en landsby på den okkuperte Vestbredden.

"Et israelsk angrep i landsbyen Tamun på den nordlige Vestbredden drepte syv personer," sa gruppen i en uttalelse.

Det palestinske helsedepartementet bekreftet dødstallet, mens det israelske militæret fortalte AFP nyhetsbyrået at de hadde angrepet "en væpnet celle" i området.

2032 GMT — Israel vil løslate Zakaria Zubeidi i gisselutveksling

En liste over mer enn 100 palestinske fanger som Israel skal løslate på torsdag i bytte mot tre gisler inkluderer Zakaria Zubeidi, en fremtredende tidligere motstandsleder og teaterregissør hvis dramatiske fengselsflukt i 2021 begeistret palestinere og sjokkerte det israelske sikkerhetsetablissementet.

I 2019, etter at Zubeidi allerede hadde sonet flere år i fengsel, arresterte Israel ham igjen for hans påståtte involvering i skyteangrep som målrettet busser med ulovlige sionistiske bosettere på den okkuperte Vestbredden, men som ikke forårsaket skader.

Zubeidi har ventet på rettssak i fengsel siden. Han benekter anklagene og insisterer på at han fokuserte på politisk aktivisme som medlem av Fatah og en fangeforkjempergruppe.

2020 GMT — Israel angriper hus i Sør-Libanon midt i våpenhvilebrudd

En israelsk drone utførte et luftangrep på et hus i landsbyen Yahmor al Shuqayf i Sør-Libanon, uten umiddelbare rapporter om tap.

Det libanesiske nasjonale nyhetsbyrået rapporterte at dronen målrettet huset med et styrt missil i landsbyen som ligger i Nabatieh-guvernementet.

Nyhetsbyrået la til at huset tidligere hadde blitt ødelagt i et tidligere israelsk luftangrep under aggresjonen mot Libanon.

1954 GMT — Trussel om eksplosiv ammunisjon i Gaza, okkupert Vestbredden påvirker liv og humanitær hjelp: FN-tjenestemann

FNs programleder for mineaksjon i de okkuperte palestinske områdene sa at trusselen om eksplosiv ammunisjon i beleirede Gaza og den okkuperte Vestbredden påvirker levering av humanitær hjelp og sivilsikkerhet.

"Trusselen om eksplosiv ammunisjon i Gaza og Vestbredden er til stede og påvirker siviles liv og levering av humanitær hjelp, inkludert siden våpenhvilen begynte," sa Luke Irving på en virtuell pressekonferanse fra Palestinas Gaza.

Irving uttalte at FNs mineaksjonstjeneste (UNMAS) har "møtt et bredt spekter av eksplosiv ammunisjon, inkludert luftbomber, mortere, raketter, prosjektiler, granater og improviserte eksplosive enheter" i den 14-måneders krisen.

"Disse har drept og skadet sivile i Gaza, og de har risikert å forhindre humanitære aktiviteter fra å finne sted trygt," sa han.

