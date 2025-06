Donald Trumps gjenvalg som president 5. november 2024 forventes ikke å endre hans urokkelige støtte til Israel.

Forholdet hans til Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil imidlertid sannsynligvis ikke være like sømløst som under hans første periode. Verken Midtøsten, Israel eller Netanyahu selv er de samme som da Trump forlot Det hvite hus.

Midt i økte spenninger i forholdet mellom USA og Israel har Netanyahu møtt flere utfordringer med Biden-administrasjonen siden januar 2023, fra rettsreformforslaget til ulovlige bosetninger på den okkuperte Vestbredden. I denne perioden har han klart å motstå press fra Demokratene og til tider brukt denne motstanden som et verktøy i sin innenrikspolitiske strategi.

Basert på Trumps lederstil fra hans første periode kan det imidlertid hevdes at Netanyahu kan finne det utfordrende å opprettholde samme kurs. Dessuten vil det først bli klart etter at konflikten roer seg om Netanyahu fortsatt er en sterk leder som kan bremse israelsk politikk når det er nødvendig, slik han gjorde under Trumps første periode.

Mangelen på tillit mellom de to lederne fremstår også som et kritisk tema. Da Trump fortsatt utfordret valgresultatene i 2020, gratulerte Netanyahu Biden i en videomelding—en gest Trump senere betraktet som illojal.

Trumps styrke, Netanyahus svakhet

Etter fem valg siden 2018 og en periode med politisk ustabilitet—inkludert et år i opposisjon—vendte Netanyahu tilbake til makten ved slutten av 2022 ved å legge til rette for at den ultra-høyre religiøse sionistiske leiren fikk plass i Knesset. Hans posisjon er imidlertid fortsatt skjør på grunn av pågående rettslige utfordringer og svekkelsen av hans såkalte "Mr. Security"-image etter angrepet 7. oktober.

Netanyahu har blitt stadig mer følsom for kravene fra sine koalisjonspartnere, som hans regjerings kontinuitet avhenger av, og har til tider slitt med å håndtere splittelser innen Likud selv. Som et resultat står han nå som en leder som har overlevd politisk i Israel gjennom ulike manøvrer. Med mange interne utfordringer er han klar over at valgpresse vil øke etter hvert som 2025 nærmer seg, og at en granskning av sikkerhetssviktene 7. oktober, til tross for forsinkelser, er uunngåelig. I tillegg har bølgen av opposisjonsaktivisme som startet med protester i 2023 opprettholdt sitt momentum og utviklet seg til en dynamisk bevegelse med fokus på frigjøring av gisler etter 7. oktober.

Begrensede utenrikspolitiske alternativer

I utenrikspolitikken har Israels alternativer blitt betydelig innsnevret siden midten av 2010-tallet. På den tiden hadde Netanyahu en effektiv dialog med Putin og deltok i multilaterale initiativer, som å utvide relasjoner med Kina og prosjekter som Kinas utvidelse av Haifa havn. Delvis på grunn av den unike strukturen i forholdet mellom USA og Israel kunne denne multilaterale tilnærmingen imidlertid ikke utvikle seg fullt ut. Etter 7. oktober har israelsk utenrikspolitikk blitt betydelig mer avhengig av Washington, spesielt i tråd med nasjonale sikkerhetshensyn. I tillegg har arven etter Abraham-avtalene fra Trump-perioden og forsøkene på å utvide normaliseringsfronten med Israel fått et betydelig tilbakeslag.

Trump, derimot, går inn i denne andre perioden med en sterkere posisjon enn i 2017, med større velgerstøtte og en forbedret politisk status. Det er betydelig interesse for hvordan USAs politikk kan skifte på både globale og regionale nivåer, særlig i områder påvirket av kriser. Siden dette representerer hans andre og siste periode, og med erfaringene fra hans forrige periode—inkludert utfordringer som COVID-19-pandemien—ser det ut til at Trump begynner denne fasen med en sterkere posisjon. Denne forbedrede statusen vil sannsynligvis påvirke hans tilnærming til regionale politiske spørsmål, med særlig fokus på debattene rundt krigene han har lovet å avslutte.

Som en leder som tidligere samarbeidet med Netanyahu, spilte Trump en avgjørende rolle i flere viktige utviklinger som reduserte Israels regionale isolasjon: flyttingen av USAs ambassade til Jerusalem, anerkjennelsen av israelsk suverenitet over de okkuperte Golanhøydene i Syria, og Abraham-avtalene. Disse handlingene styrket utvilsomt Netanyahus posisjon og gjorde det mulig for ham å konsolidere makten. Det kan til og med hevdes at disse prestasjonene bidro til Likuds evne til å beholde et betydelig antall parlamentsseter midt i den politiske ustabiliteten som vedvarte frem til 2023.

Netanyahus komplekse personlige relasjoner

Netanyahus uforutsigbarhet har gjort ham til en upålitelig partner for amerikanske presidenter, særlig når israelske ambisjoner avviker fra USAs regionale interesser. Ved å tilpasse en tilnærming basert på tilstanden i forholdet mellom USA og Israel, bruker Netanyahu både positive bånd og uenigheter som pressmiddel i israelsk politikk. Når USAs motstand øker, posisjonerer han seg som en forsvarer av Israels interesser, noe som resonnerer med den israelske befolkningen. Når forholdet er i harmoni, fremhever han sin strategiske rolle i å oppnå gunstige resultater.

Denne doble tilnærmingen hjelper Netanyahu med å opprettholde popularitet uavhengig av forholdets spenning. For eksempel, under valgkampen i 2019, fremhevet han sitt samarbeid med Biden og Putin, og etter 7. oktober fremstilte han seg som urokkelig i å sikre Israels interesser, til tross for sammenstøt med Biden om våpenhvileforhandlinger i Gaza.

Her ga Netanyahu flere løfter til USAs administrasjon, noe som førte til at Biden kunngjorde en våpenhvileplan. Men Netanyahus uttalelser som motsatte seg visse vilkår i denne planen, satte snart Biden i en vanskelig posisjon. I tillegg kom Netanyahu med negative bemerkninger etter nesten hvert møte.

Gitt Trumps lederstil er det sannsynlig at han vil ha mindre toleranse for Netanyahus intrikate manøvrer. Netanyahus taktikk, som er rettet mot å blidgjøre sitt hjemlige publikum samtidig som han forsinker USAs administrasjon og undergraver presidentens image, kan finne mindre aksept under Trumps ledelse.

Et løfte om å avslutte krigen?

Uavhengig av administrasjon eller president forventes det ikke en betydelig avvikelse i forholdet mellom USA og Israel eller en reduksjon i USAs støtte til Israel. Trump er imidlertid ikke en leder som vil tolerere å bli utsatt for samme behandling fra Netanyahu som Biden opplevde. Med andre ord, selv om Trumps andre periode ikke nødvendigvis vil være mer gunstig for palestinerne, kan Netanyahu stå overfor en mer utfordrende periode.

Et sentralt tema i Trumps kampanje var å avslutte kriger, og dette fokuset vil sannsynligvis forme hans utenrikspolitikk.

Gitt dets fremtredende plass i internasjonal diskurs og økende forventninger, vil Trump-administrasjonen sannsynligvis forfølge skritt i denne retningen. Det virkelige spørsmålet ligger imidlertid i vilkårene under hvilke enhver konflikt vil avsluttes—potensielt en utfordrende sak for Netanyahu. Etter hvert som den praktiske effekten av Trumps "avslutte krigen"-standpunkt utfolder seg, vil dynamikken i hans forhold til Netanyahu bli tydeligere.

Å skille støtte til Israel fra Netanyahu

Uansett er det sannsynlig at Trump vil innta en utfordrende holdning overfor Netanyahu i denne nye perioden. Selv om det ikke forventes at Israel vil operere helt under amerikansk orientering, kan det forventes at presset vil øke.

For Trump kan det være en pragmatisk tilnærming å skille USAs støtte til Israel fra Netanyahu, noe som gjør det sannsynlig at hans retorikk overfor Israel og Netanyahu vil divergere. I denne sammenhengen kan Netanyahus nylige omrokkering—der han erstattet Gallant med Israel Katz som forsvarsminister—ses som en strategisk kalibrering. Men i løpet av de neste to månedene før Trump tiltrer, vil situasjonene på begge frontene i Israels pågående krig naturligvis påvirke kursen for disse relasjonene. Dermed, selv om en positiv utvikling lik Trumps første periode ikke er forventet, vil fremdriften i konflikten sannsynligvis være en nøkkelfaktor i å avgjøre dybden av eventuelle endringer i Trump-Netanyahu-dynamikken.

KILDE: TRT WORLD