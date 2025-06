Iranere vil snart kunne få tak i iPhone 14, 15 og 16 etter at myndighetene har opphevet forbudet mot nye smarttelefonmodeller fra den amerikanske teknologigiganten Apple, ifølge en kunngjøring.

Forbudet mot nye iPhone-modeller hadde vært på plass siden 2023, men nå har landets telekommunikasjonsminister uttalt onsdag at myndighetene tillater registrering av de nye modellene.

Ministeren, Satar Hashemi, skrev på X at problemet med å registrere nye iPhone-modeller på det iranske markedet var «løst», og at Irans president, Masoud Pezeshkian, støttet kommunikasjonsdepartementets innsats for å nå dette målet.

Hashemi utdypet ikke videre, men sa at importtiltakene snart ville bli kunngjort.

Etter forbudet i 2023 kunne iPhone 13 og eldre modeller fortsatt importeres, ettersom etterspørselen etter produktet forble høy. For mange unge iranere er iPhone fortsatt et status-symbol.

Mens forbudet var i kraft, ville enhver iPhone 14, 15 eller nyere modell som ble brakt inn i Iran, slutte å fungere på landets statskontrollerte mobilnettverk etter én måned, den tidsrammen turister har lov til å oppholde seg i landet.

‘Et luksusprodukt’

Forbudet førte til en parallelløkonomi for de eldre modellene, noe som drev opp prisene på enhetene, ettersom mange forsøkte å plassere sine synkende iranske rialer i fysiske varer. Dette var et tegn på de økonomiske utfordringene som har preget Iran etter flere tiår med vestlige sanksjoner.

Importen av iPhones har lenge vært et omstridt tema – regjeringsstatistikk antyder at omtrent en tredjedel av Irans totale mobiltelefonimportmarked på 4,4 milliarder dollar besto av iPhones før forbudet.

Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, kritiserte i 2020 eksplisitt importen av iPhones, selv om han tidligere hadde fordømt det han beskrev som alle amerikanske luksusvarer.

«Overdreven import er noe farlig,» sa Khamenei den gang, ifølge en transkripsjon på hans offisielle nettside. «Noen ganger er denne importen et luksusprodukt, noe som betyr at det ikke er behov for det. Jeg har hørt at omtrent en halv milliard dollar ble brukt på å importere én type amerikansk luksustelefon.»

Andre utenlandske smarttelefonmerker som Motorola, Samsung, Nokia, Xiaomi og Huawei er imidlertid fortsatt bredt tilgjengelige i Iran.

Kilde: TRT WORLD AND AGENCIES