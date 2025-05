No Other Land, en dokumentar laget av et palestinsk-israelsk kollektiv, vant Oscar for beste dokumentarfilm søndag, og rettet global oppmerksomhet mot volden og ødeleggelsene påført palestinsk land av israelske bosettere og deres væpnede styrker.

Filmen hadde allerede fått betydelig anerkjennelse, blant annet ved å vinne prisen for beste dokumentar på den 74. Berlinale i Tyskland i fjor. Den ble også hedret i Panorama Audience Awards-kategorien, hvor skaperne mottok en pengepremie på €40 000 fra den tyske kringkasteren RBB.

I fem år dokumenterte den palestinske aktivisten Basel Adra ødeleggelsen av sitt lokalsamfunn i Masafer Yatta under israelsk okkupasjon. Han dannet en uventet allianse med den israelske journalisten Yuval Abraham, som ønsket å støtte hans sak.

Under sin takketale 25. februar 2024 fremhevet medregissør Yuval Abraham de dype ulikhetene mellom dem:

“Vi lever i et regime der jeg er fri under sivil lov, mens Basel er underlagt militære lover som ødelegger hans liv, og som han ikke kan kontrollere. Det finnes en annen vei — en politisk løsning uten etnisk overherredømme, med nasjonale rettigheter for begge våre folk,” sa Abraham.

“Og jeg må si, mens jeg står her, at utenrikspolitikken i dette landet bidrar til å blokkere denne veien,” la han til.

Basel Adra brukte sin tale til å oppfordre Tyskland til å endre sin politikk overfor Israel og Gaza, og sa:

“Jeg står her og feirer denne prisen, men det er vanskelig å feire når titusenvis av mennesker i Gaza blir drept av Israel. Siden jeg er i Berlin, ber jeg Tyskland om én ting: respekter FNs oppfordringer og slutt å sende våpen til Israel.”

I tillegg til sin filmatiske suksess ble Adra og Abraham tildelt Anna Politkovskaya–Arman Soldin Journalism Courage Prize i Frankrike i fjor.

Ifølge IMDb har No Other Land vunnet 68 priser og mottatt 32 nominasjoner så langt, inkludert utmerkelser fra European Film Awards, BAFTA Awards og Belfast Film Festival.

Kronikør av ødeleggelse i Masafer Yatta

Filmen gir et rått og ufiltrert innblikk i Israels undertrykkelse av palestinere, og kombinerer opptak av ødelagte hjem, personlige arkiver, nyhetsvideoer og dialoger mellom israelere og palestinere.

Den viser israelske soldater som utfører ødeleggelser som om det var rutine, og avslører hvordan væpnede bosettere, med statlig støtte, opererer på en organisert måte for å drive palestinske lokalsamfunn på flukt.

Filmen, som er filmet over fem år, gir et førstehåndsinntrykk av livet under okkupasjon.

Seerne blir vitne til israelske styrker som fyller palestinske brønner med sement under påskudd av manglende tillatelser, kutter vannrør og jevner skoler med jorden.

Filmen avslører de ulovlige ødeleggelsene utført av det israelske militæret, palestinernes daglige kamper og deres motstand mot volden.

Samtidig utforsker den det usannsynlige vennskapet mellom Adra og Abraham, og viser hvordan fredelig sameksistens kan være mulig i fremtiden.

USA unngår å vise dokumentaren

Til tross for å være den mest innbringende Oscar-nominerte dokumentaren, har No Other Land hatt vanskeligheter med å sikre distribusjon i USA. Store studioer og strømmeplattformer har avslått å ta den inn, og ingen distributør har gått med på en landsdekkende utgivelse.

Filmens medregissør, Yuval Abraham, fortalte The New York Times 19. februar at mange i USA har spurt hvor de kan se filmen.

Som svar bestemte filmskaperne seg for å ta saken i egne hender og arrangerte en uavhengig kinoutgivelse i rundt 100 kinoer over hele landet.

Dette skjer samtidig som palestinske narrativer i økende grad blir marginalisert i amerikanske medier.

Bare i fjor fjernet Netflix 24 palestinske filmer fra sitt arkiv, noe som bevisst undertrykker palestinske stemmer.

No Other Land’s suksess kommer på bakgrunn av økende israelsk militær vold på den okkuperte Vestbredden.

Siden våpenhvilen i Gaza har israelske styrker drept dusinvis av palestinere på Vestbredden og fordrevet over 40 000 mennesker.

Vestbredden, som er hjem til rundt tre millioner palestinere og over 500 000 israelske bosettere, har opplevd rask bosettingsutvidelse, særlig under Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Selv om Oslo-avtalen fra 1993 krevde en stans i bosettingsbygging — som anses som ulovlig under internasjonal lov — har påfølgende israelske regjeringer fortsatt byggingen, noe som ytterligere svekker utsiktene til en tostatsløsning.

Bosettingsdriften har akselerert de siste årene, spesielt etter at Donald Trump tiltrådte som president i 2017.

Siden den gang har israelske myndigheter kunngjort planer om enda flere bosettinger, noe som sementerer okkupasjonen og gjør palestinsk statsskap stadig mer uoppnåelig.