En Stradivari-fiolin fra 1714 selges for 11,3 millioner dollar på auksjon

Den Joachim-Ma Stradivarius, kjent for sin håndverksmessige kvalitet og historiske arv, oppnådde en av de høyeste prisene noensinne for et musikkinstrument, noe som understreker dens sjeldne og historiske betydning, ifølge auksjonshusets opplysninger.