Rukaya al-Zubaidi satte forsiktig en fot på et skateboard og forsøkte å finne balansen mens andre gled frem og tilbake i Bagdads første park dedikert til sporten.

«Det er bare andre gang jeg står på skateboard, men jeg vil fortsette, spesielt nå som Bagdad etter år med forhandlinger har åpnet sin første skatepark. Dette gir unge skatere et sjeldent rom for selvuttrykk og fellesskap i et samfunn hvor sporten ofte blir misforstått. Vi har endelig plass til det her i Bagdad,» sa den 22 år gamle Zubaidi mens høy musikk blandet seg med latter fra andre skatere.

Etter fem år med forhandlinger med myndighetene har tre organisasjoner fra Italia, Irak og Belgia nå åpnet Bagdads første skatepark.

Dette er imidlertid ikke den første skateparken i landet; den første ble åpnet i den nordlige byen Sulaimaniyah.

Den nye skateparken, som ligger ved idrettsdepartementet i en forstad til Bagdad, gir et kjærkomment pusterom for unge mennesker i et land som har vært preget av tiår med konflikter og kriser.

Zubaidi, iført en rosa genser, så på mens andre entusiaster, både profesjonelle og amatører, rullet rundt på fargerike brett i den åpne parken.

«Da vennene mine først fortalte meg om skateboarding, var jeg redd,» sa hun – ikke bare for å falle, men også for hva folk kunne si, og fordi foreldrene hennes kanskje ikke ville godkjenne det.

«Men da jeg prøvde det, fylte det meg bare med en vakker energi,» la hun til.

Skatepark-prosjektet «handler om inkludering og fellesskap, om å ha et sted for alle,» sa Ishtar Obaid fra Iraks «Forsah»-forening.

Forsah, som betyr «mulighet», var en av de tre organisasjonene som ledet prosjektet.

«En ny epoke»

Den gir et rom «hvor folk fra ulike bakgrunner» kan møtes, og «det er det som er det vakre med sport,» sa Obaid, som også er rådgiver for Iraks olympiske komité.

Hennes organisasjon planlegger å holde skateboardkurs for barn og trenere.

«Dette er en ny epoke for sport i Irak,» sa Obaid.

Da myndighetene godkjente prosjektet sent i 2024, bygde organisasjonene, inkludert Make Life Skate Life – en belgisk-amerikansk veldedighetsorganisasjon som har etablert skateparker i Nord-Irak, Libya og India – den nye parken på bare én måned.

Kjell Van Hansewyck fra Make Life Skate Life sa at det var en «ekte kamp» å finne et sted for skateparken.

Han beskrev Bagdad som «en travel by med mye forurensning og trafikkorker», og som mangler «offentlige områder og fasiliteter for barn».

Den irakiske hovedstaden er full av dusinvis av infrastruktur- og byggeprosjekter. Tårnkraner og maskiner dominerer gatene, mens nye tunneler og broer bygges.

«Det er som én stor byggeplass,» sa Van Hansewyck.

Da myndighetene sa at de kunne tilby plass ved idrettsdepartementet, kunne gruppene knapt takke nei til tilbudet, selv om dette betydde at skatere måtte passere sikkerhetskontroller.

Van Hansewyck sa at skateparken «ikke er synlig fra gatene», noe som gjør det vanskelig for folk som ønsker å sjekke den ut.

Men han er trygg på at lidenskapelige skatere fortsatt vil promotere parken og gjøre alt de kan for å gjøre den til en stor attraksjon.