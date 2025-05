En fiolin laget i 1714 av den legendariske fiolinmakeren Antonio Stradivari ble solgt for 11,3 millioner dollar på en auksjon i New York på fredag. Prisen var lavere enn forventningene, som kunne ha gjort den til det dyreste instrumentet som noen gang er solgt.

Auksjonshuset Sotheby’s hadde anslått at “Joachim-Ma Stradivarius”-fiolinen kunne selges for mellom 12 og 18 millioner dollar. Dersom den hadde nådd den øvre delen av dette anslaget, ville den ha overgått rekorden på 15,9 millioner dollar, som ble betalt for en annen Stradivari-fiolin på auksjon for mer enn et tiår siden.

“Joachim-Ma Stradivarius” regnes som et av Stradivaris beste verk, laget under hans “Gylne Periode” da han var på høyden av sitt håndverk og akustiske mestring, ifølge auksjonshuset.

Fiolinen har også en fascinerende historie. Den antas å ha påvirket den legendariske komponisten Johannes Brahms da han skrev den berømte “Fiolinkonserten i D-dur” og ble faktisk spilt under konserten ved dens premiere i 1879.

“Denne ekstraordinære fiolinen representerer høydepunktet av håndverk og klassisk musikkhistorie. Dens enestående klang og rike historie har fascinert både samlere og musikere,” sa Mari-Claudia Jimenez, leder i Sotheby’s.

“Joachim-Ma Stradivarius har fått global oppmerksomhet og oppnådde en av de høyeste prisene noensinne for et musikkinstrument – en anerkjennelse av dens sjeldenhet og historiske betydning.”

En milepæl for musikk og utdanning

Budgivningen hos Sotheby’s startet på 8 millioner dollar og steg raskt til 10 millioner dollar, mens auksjonarius Phyllis Kao skannet rommet etter noen som ville by 10,5 millioner dollar.

“Selger jeg? På 10 millioner dollar,” sa hun, mens hun så rundt etter potensielle budgivere.

Rommet var stille.

“Siste sjanse, på 10 millioner dollar,” sa hun. “Jeg kan selge, og jeg vil, på 10 millioner dollar, med mindre noen byr mer.”

“Solgt. 10 millioner dollar,” sa hun og slo klubben i bordet.

Den endelige prisen inkluderer auksjonshusets gebyrer.

Navnet på instrumentet kommer fra to av dets berømte eiere, fiolinvirtuosene Joseph Joachim fra Ungarn og Si-Hon Ma fra Kina. Ma’s bo donerte fiolinen til New England Conservatory i Boston etter hans død.

Konservatoriet vil bruke inntektene til å finansiere studentstipender.

“Salget er transformativt for fremtidige studenter, og inntektene vil etablere det største navngitte stipendfondet ved New England Conservatory,” sa Andrea Kalyn, president ved New England Conservatory.

“Det har vært en ære å ha Joachim-Ma Stradivari på campus, og vi ser frem til å følge dens arv videre på verdensscenen.”