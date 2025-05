Jeg er en student og aktivist mot folkemord – alle folkemord, uansett hvem gjerningspersonene eller ofrene er.

I den senere tid har fokuset mitt på folkemord vært av nødvendighet. Mitt eget fødeland, Myanmar – som jeg var villig til å ofre livet mitt for, i kampen for frihet fra militærstyret – står nå tiltalt ved Den internasjonale domstolen.

De statlig organiserte og folkelig støttede massakrene mot den hovedsakelig muslimske Rohingya-befolkningen er godt dokumentert og juridisk ansett som brudd på Konvensjonen om forebygging og straff av folkemord.

Jeg har frigjort meg fra den pavlovske patriotismen av typen «mitt land, rett eller galt»: folkemord er min absolutte grense.

Derfor var forrige måneds 80-årsmarkering av frigjøringen av Auschwitz av den sovjetiske Røde armé i 1945 av naturlig interesse for meg, på samme måte som lignende minnearrangementer for folkemord, enten de markerer Srebrenica, Rwanda, Rohingya eller Kambodsja.

Men magen min vendte seg da jeg hørte ordene til Tova Friedman, en polskfødt jødisk amerikaner som overlevde Auschwitz-Birkenau, den største nazistiske dødsleiren, som fem og et halvt år gammel.

En fem minutter lang videoklipp i Time Magazine viste hennes tale til en fremtredende forsamling av flere dusin medoverlevende og et dusin europeiske statsledere – inkludert Storbritannias kong Charles III, Polens statsminister Donald Tusk, Frankrikes president Emmanuel Macron, Ukrainas Volodymyr Zelenskyj og Donald Trumps Midtøsten-utsending Steve Witkoff.

Nå, som en klok 85-åring, delte Friedman grufulle minner om de tyske vakthundene som knurret og viste sine sylskarpe tenner, om nakne kvinnelige fanger, og om den svarte røyken som steg opp fra skorsteinene til de fire krematoriene i den enorme leiren.

Hun fortalte om de litt eldre jentene på seks eller syv år – noen barbeinte og de fleste krympet av «sult» – som marsjerte, mens de skalv og gråt, gjennom den snødekte stien til gasskamrene.

Auschwitz til Gaza

Mens jeg lyttet til Friedmans tale med økende nummenhet, sa jeg til meg selv: «Hvordan kan noe menneske høre disse historiene om grusomheter og ikke føle en intens smerte og ekte medfølelse for ofrene for nazistenes folkemord?»

Under alle mine fire besøk til Auschwitz-Birkenau-museet har jeg hørt lignende grufulle historier fra mine polske guider.

Ved ett av disse besøkene, mens jeg gikk gjennom kvinnenes brakke – hvor fanger som ble ansett som for syke og ute av stand til å produsere slavearbeid for SS og tyske selskaper, rett og slett ble etterlatt for å dø – strøk jeg hånden over treplankene på en trippel køyeseng, da dekket av synlige lag med støv, som om min empatiske hånd kunne berøre deres forsvunne sjeler.

Jeg spurte ikke om de var jøder, roma, sinti eller polske partisaner.

Dessverre, besatt kun av sitt eget folks offerrolle – jødene – viste Friedman absolutt ingen medfølelse for andre ofre i sin tale: ikke bare for nazistenes folkemord, men også for alle folkemord etter Holocaust, og spesielt det lærebokeksempelet på folkemord som Israel begår mot 2,3 millioner palestinere.

Fra å snakke om de grusomme erfaringene fra Nazi-genocidet hun selv opplevde, skiftet Friedman plutselig fokus og fortalte det følelsesladede publikumet om den defiante ånden hun hadde oppdaget i Auschwitz.

Deretter fortsatte hun å gjenta den slitne og gamle linjen fra israelsk propaganda, og knyttet opprettelsen av Israel til Holocaust: “Vår hevn er å bygge den sterke jødiske staten. Israel er den eneste demokratiet i Midtøsten … som kjemper for sin egen eksistens.”

Jeg lyttet til klippet gjentatte ganger for å forstå hva hun mente med ordene sine og for å være sikker på at jeg, som en antigenocid-kampanjør som støtter palestinernes rett til å leve og oppdra sine familier i fred, ikke leste noe inn i det hun ikke hadde til hensikt å formidle i sin minneanledning.

Men de eneste to ordene som dukket opp i tankene mine var Kafkaesk og Orwelliansk.

Budskapet hun forsøkte å formidle fra podiet foran inngangen til Auschwitz-Birkenau-museet – og mot bakgrunnen av jernbanelinjen, den nazistiske SS-administrasjonsbygningen og et godsvogn – symboliserte den fullstendige illusjonen som Israel for øyeblikket projiserer.

Denne illusjonen er rammet og uttrykt som en evig kamp mot den “eksistensielle trusselen” fra en verden som nok en gang er gjennomsyret av frykt og avsky mot jødene.

For alle praktiske formål var det et svakt forsøk fra Friedman på å ramme inn 15 måneder med folkemord og 57 år med ulovlig okkupasjon av det FN-anerkjente Palestina som "selvforsvar".

Som et faktum ble politisk sionisme som et kolonialt prosjekt for bosettere utviklet blant øst-europeiske jøder på begynnelsen av 1880-tallet. Det var fem tiår før nazistene kom til makten i 1933, og 60 år før Auschwitz’ første gasskammer begynte sin operasjon med sovjetiske krigsfanger som de første ofrene.

Bare for noen uker siden i Betlehem, fortalte den anerkjente palestinske teologen og aktivisten, Rev. Munther Isaac, skarpt til oss – en besøkende gruppe folkemord-forskere og forfattere fra Japan, Sør-Korea, Canada, USA, Storbritannia og Myanmar – som jeg ledet, "Israel er en kolonibosetning bygget på land med urbefolkninger. En kolonibosetning, per definisjon, nødvendiggør etnisk rensing."

Han la åpent frem den iboende ekspansjonistiske naturen til staten Israel, og påpekte hvordan den fortsatt beslaglegger land i Syria og Sør-Libanon gjennom valgfri krig.

Ondskapens banalitet

Dette bringer meg til det dypt forstyrrende tabuet som enhver samvittighetsfull individ har unngått nøye, av frykt for å bli stemplet som "antisemittisk".

Det er å utfordre opphøyelsen av jødiske “overlevere” som om de var hellige figurer som kommanderer moralsk autoritet når det gjelder massegrusomheter og industriell organisert menneskelig grusomhet, spesielt Israel og dets institutionaliserte apartheid, sadistiske grusomheter og internasjonale forbrytelser mot de innfødte araberne.

Jeg har et fotografisk minne fra Auschwitz-Birkenau.

Omtrent 150 meter unna podiet der Friedman holdt sin TV-overførte tale, ligger SS-barakken hvor de nazistiske legene drepte titalls barn ved å injisere fenol i dem.

Hun snakket om sult som en del av SS-politikken, om barn merket for gasskamrene og deres "innskrumpede" kropper.

Likevel valgte Friedman å ikke nevne dagens ledere av hennes sterke jødiske land som åpent erklærer statens intensjon om å sulte hele 2,3 millioner palestinere i utendørs fengselet Gaza, og utrydde 17 000 palestinske barn som en målrettet underkategori av offerpopulasjon.

Hun hadde heller ikke noe å si om sitt adopterte land, USA, som gir Israel “full støtte” i sitt prosjekt for å utrydde palestinerne – som den berømte jødiske israelske akademikeren Lee Mordechai ved Hebreiske Universitet uttrykte det i sin dialog med vår internasjonale delegasjon til Palestina for tre uker siden.

Friedman er åpenbart i stand til å identifisere og artikulere det "moralske vakuumet" i Vesten og Europa, som førte til ofringen av de nazi-okkuperte jødene i Europa på 1930- og 40-tallet.

Likevel så hun bort mens det "demokratiske" Israel ødela mesteparten av Gaza de siste 15 månedene, subsidiert med hennes skattebetaleres penger.

Hun deler tydeligvis israelske lederes syn på at det verdensomspennende opprøret og protestene mot deres forbrytelser i Palestina er et uttrykk for “rampant antisemitisme”, en global manifestasjon av fordommer, mistanke og ekstremisme mot jødene.

I 1995 intervjuet USAs Holocaust Memorial Museum i Washington DC den avdøde Louis Walinsky, den tidligere presidenten for World Jewish Congress, som var ansvarlig for yrkesopplæringsprogrammer for tusenvis av jødiske overlevende i Tyskland og Østerrike i 1947-48.

I intervjuet delte Walinsky en “bekymrende” karakteristikk av de overlevende fra de nazistiske leirene – at de ikke var “de beste menneskene”. Det vil si, ikke de mest moralsk dydige.

Walinsky, som siterer en person han jobbet tett med i å drive disse opplæringsprogrammene, sa: “Men du vet hva han (Jacob Olaseky) en gang sa til meg? Det er veldig bekymringsfullt.”

Han sa, “Louie, de beste menneskene i (nazileirene) overlevde ikke. Vi som overlevde var ikke de beste menneskene. Vet du hva han mente? Folkene som stjal andres rasjoner, de som virkelig klarte seg på bekostning av andre. De selvoppofrende, de snille, de milde, de gode. Det var de som ikke overlevde. Han følte dette veldig, veldig sterkt.”

Av russisk jødisk herkomst, ble Louis født i London i 1908 og, som fireåring, immigrerte han til New York med sin anarkistiske revolusjonære far, studerte økonomi ved Cornell University, og jobbet som lærer i Brooklyn, New York.

Under andre verdenskrig tjenestegjorde Louis i USAs War Production Board, og ble deretter sendt til Tyskland som direktør for yrkesopplæringsprogrammet for de “forflyttede (jødiske) personene eller DPs” i den amerikanske sonen av det allierte okkuperte Tyskland – i München – i 1947.

Han var dypt involvert i å transportere tusenvis av yrkesutdannede jødiske flyktninger og maskineri til Palestina før og etter at staten Israel ble opprettet i mai 1948.

Jeg kjente ham som en veldig kjær venn som jeg med stor varme kalte ‘Onkel Lou’. Han ledet mitt bryllup i Washington DC, og spilte rollen som min surrogatfar, og hjalp meg på alle måter han kunne i mitt Free Burma-engasjement.

Jeg vet at han ville snudd seg i graven over den urettmessige moralske opphøyelsen av overlevere som fortsetter å fortelle verden sine sionistiske løgner på bekostning av palestinerne.

Den avdøde nasjonaldikteren for Palestina, Mahmoud Darwish, kalte jødiske israelere “seirende ofre” – mennesker som, når de først er i en posisjon av styrke, makt og rikdom, bevisst lar seg forvandle til folkemordiske overgripere.

Som Onkel Lou beskrev det, “ikke de beste menneskene.”