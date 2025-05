En 15 år gammel autistisk gutt fra Nigeria har satt Guinness verdensrekord for verdens største kunstlerret for å øke bevisstheten rundt autisme.

Kanyeyachukwu Tagbo-Okekes maleri, som viser et flerfarget bånd — symbolet for autisme — omgitt av emojis, dekker hele 12 304 kvadratmeter. Kunstverket er ment å belyse spekterforstyrrelsen og utfordringene mennesker som ham møter, midt i stigma og begrensede ressurser i Nigeria.

“Jeg følte meg bra. Glad. Bare bra,” sa Tagbo-Okeke, hvis lidelse begrenser hans taleevne. Hans kunstverk overgikk det til Emad Salehi, den tidligere verdensrekordholderen, som var nesten tre ganger eldre, 42 år, da han satte rekorden med et lerret på 9 652 kvadratmeter.

Kunstverket, som ble laget i november 2024, ble avduket og offisielt anerkjent av Guinness World Records i Nigerias hovedstad Abuja under Verdensdagen for autismeaksept i april. Nigerias kultur- og kunstminister Hannatu Musawa beskrev Tagbo-Okekes kunstverk som “et fyrtårn av håp og inspirasjon” for mennesker med autisme. “Vi anerkjenner de unike evnene og potensialet til individer med autisme og er dedikert til å gi dem muligheter til å blomstre i kreative næringer,” la Musawa til.

Umulighet er en myte

Født i Canada før han flyttet til Nigeria, har Tagbo-Okekes oppvekst vært utfordrende, ifølge familien. Faren hans fortalte Associated Press i et nylig intervju at det ofte var frykt, forvirring og tristhet underveis.

“Det å ikke kunne kommunisere med sønnen din eller ha vanlige aktiviteter som du kunne hatt med et hvilket som helst annet barn, er ganske deprimerende,” sa Tagbo Okeke. Mange mennesker på spekteret møter stigma og begrensede ressurser i Nigeria, men Tagbo-Okekes familie var fast bestemt på å gi ham den beste støtten.

Den unge kunstnerens rekordforsøk, ledsaget av en kampanje med slagordet “Umulighet er en myte,” ble bredt feiret blant nigerianere, delvis på grunn av hans unge alder.

“Vi følte en overveldende følelse av lettelse og stolthet, vel vitende om de utallige timene og månedene med innsats han la ned for å slå rekorden,” sa moren Silvia. Mange unge i Nigeria har forsøkt å slå Guinness verdensrekorder de siste årene.

Minst syv nigerianere har slått verdensrekorder de siste tre årene, inkludert Hilda Baci, som vant den lengste kokkemaratonen, og Tunde Onakoya, som spilte den lengste sjakkmaratonen.

Tidlig støtte er nøkkelen

Kanyeyachukwus verdensrekordforsøk hadde også som mål å samle inn midler til Zeebah Foundation, en ideell organisasjon som fokuserer på å gi støtte til de på spekteret og deres familier.

Selv om det ikke finnes offisielle tall fra Nigeria, har omtrent 1 av 100 barn på verdensbasis autisme, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Som i mange andre land blir autisme ofte ikke diagnostisert i Nigeria før i eldre alder. Mangelen på pålitelig data om autisme, tilstrekkelig bevissthet og statlig støtte for spekterforstyrrelsen er noen av de største utfordringene autistiske mennesker møter i Nigeria, sa Stanley Effah, grunnlegger av Ferdinand Effah Music Heritage Foundation.

Effah, hvis barn er autistisk, sa at hans stiftelse planlegger å lansere en årlig musikkonsert med store artister som en del av innsatsen for å øke bevisstheten om autisme i Nigeria.

Tilgang til stamcelleterapi for autistiske barn bør også inkluderes under Nigerias nasjonale helseforsikringsplan som en måte å forbedre deres omsorg på, sa Effah. Kanyeyachukwus mor sa at mer statlig støtte er avgjørende for å gi de på spekteret den omsorgen de trenger tidlig i livet.

Kanyeyachukwu ble først diagnostisert i Canada etter år med mislykkede forsøk i Nigeria, fortalte faren. Diagnosen banet vei for å støtte ham på riktig måte, inkludert hans kjærlighet for tegning, som ble oppdaget da han var 4 år gammel. “Vi har gjort mye arbeid med ham,” sa han. “Kanye kan rydde rommet sitt, han kan vaske klærne sine — alt dette er på grunn av tidlig intervensjon. Hvis han ble overlatt til seg selv, ville han definitivt ikke vært i stand til å gjøre disse tingene.”