En turoperatør har kunngjort at de har åpnet for bestillinger til reiser til en nordkoreansk grenseby for å feire tidligere leder Kim Jong-ils fødselsdag. Dette gir utenlandske turister den første muligheten til å besøke landet siden pandemien.

Turoperatører uttalte i januar at Nord-Korea planlegger å gjenåpne Rason, en by på grensen til Kina, for utenlandske turister. Dette skjer fem år etter at Pyongyang stengte grensene som en respons på COVID-19.

Verken Nord-Korea eller Kina har kommentert planene.

Koryo Tours uttalte at februarturen til Rason vil være "den første reisen tilbake til Nord-Korea siden grensene ble stengt i januar 2020".

"Denne turen vil ta deg til de viktigste severdighetene i Rason, Nord-Koreas spesielle økonomiske sone. I tillegg vil du reise til Nord-Korea for å feire en av de største høytidene, Kim Jong-ils fødselsdag," skrev det Beijing-baserte reisebyrået på sin nettside.

Fødselsdagene til medlemmene av den regjerende Kim-dynastiet blir vanligvis feiret i Nord-Korea med storslåtte offentlige arrangementer.

Fødselsdagen til den tidligere lederen Kim Jong-il, far til nåværende leder Kim Jong-un, markeres som "Den strålende stjernens dag" den 16. februar. Denne dagen feires ofte med store offentlige arrangementer, inkludert militærparader.

Reiseplanene inkluderer også besøk til nordkoreanske fabrikker, skoler og en bank hvor turister kan åpne sin egen nordkoreanske bankkonto.

Selv om turen er åpen for bestillinger, er den "ennå ikke bekreftet," ifølge Koryo Tours. De la til at de "venter på informasjon fra kinesiske myndigheter om åpningen av den kinesiske siden av grensen".

Turene er planlagt å starte i Kina, hvor gjestene vil bli kjørt til grensen til det atomvåpenutstyrte Nord-Korea.

Et annet reisebyrå, Young Pioneer Tours, annonserte også turpakker til Rason i januar.

Nord-Korea stengte grensene tidlig i 2020 for å forhindre spredning av koronaviruset og styrket senere forsvaret langs sin nordlige grense mot Kina for å hindre sine egne borgere i å returnere ulovlig til landet.

Pyongyang har siden gjenåpnet grensen for noe handel og offisielle delegasjoner, og Nord-Korea tillot i fjor russiske turister å komme inn i landet for første gang siden pandemien.

Kinesiske turister, som utgjorde hoveddelen av utenlandske besøkende til Nord-Korea før pandemien, har ennå ikke returnert til landet.

KILDE: AFP