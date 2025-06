Over en million muslimer har begynt hajj-pilegrimsreisen ved å samles i Mekka, Saudi-Arabia, hvor Koranen ble åpenbart for profeten Muhammed i 610 e.Kr.



Hajj vil avsluttes 9. juni med offerfesten, en muslimsk tradisjon som har røtter i tiden da Gud befalte profeten Ibrahim (Abraham) å ofre sin sønn, Ismail. Muslimer tror at profeten Ismail er en fjern forfader til profeten Muhammed.

I den jødisk-kristne tradisjonen var Ibrahims sønn som skulle ofres, Ishaq, faren til Yaqub, stamfaren til de 12 jødiske stammene.

Mange av ritualene under hajj-pilegrimsreisen er symbolske handlinger i en universell kontekst, som har som mål å hylle hvordan Ibrahim, hans sønn og hans andre kone, Hajar, den afrikanske moren til Ismail, underkastet seg Guds vilje.

Men hajj er også et globalt årlig toppmøte for verdens muslimske samfunn fra forskjellige sosiale klasser, raser og i hovedsak stater.

Hajj er et arabisk ord som etymologisk er relatert til det semittiske ordet, hag, som betyr festival.

En profetisk arv

I islamsk kontekst refererer hajj til «å legge ut på veien for å tilbe Gud på en ekstraordinær reise» for å utføre ritualer, inkludert tawaf, som betyr å gå rundt Kaabaen, islams mest hellige sted, sier Dr. Ekrem Keles, tidligere president for Tyrkias Høye råd for religiøse saker.

Det er for å ære den ubrytelige profetiske linjen som strømmer fra profeten Adam og Ibrahim til profeten Muhammed, sier han.

Etter en alvorlig religiøs tvist med Nimrod, en tilhenger av polyteisme, bestemte profeten Ibrahim, en forsvarer av monoteisme, seg for å flytte fra det nordlige Mesopotamia, som nå ligger i Tyrkias sørøstlige område, til et fjernt land som ble kjent som Mekka, forteller Keles til TRT World.

Profeten Ibrahim tok med seg Hajar og Ismail, som var en baby, til Mekka, en øde ørken på den tiden. Ifølge tradisjonen forlot profeten Ibrahim Hajar og barnet deres alene i Mekka. Men før sin avreise ba han til Gud:

«Vår Herre! Jeg har bosatt noen av mine etterkommere i en ufruktbar dal, nær Ditt hellige hus, vår Herre, slik at de kan etablere bønn. Så få hjertene til ˹troende˺ mennesker til å helle mot dem og gi dem frukter, så kanskje de vil være takknemlige.» (Koranen, kapittel 14:37).

Dette hellige huset er Kaaba, som først ble bygget av Adam, den første profeten, og senere bygget av profeten Ibrahim med hjelp fra sin voksne sønn, Ismail, ifølge islamsk tradisjon.

«Hajj-ritualet demonstrerer tydelig at Ibrahims bønn er akseptert av Gud, fordi muslimer elsker å se Kaaba [Hajars og Ismails bolig], og andre religiøst viktige steder med Abrahamittiske arv rundt Mekka, og savner dem mye rett etter at de forlater disse områdene,» sier Keles.

Under Hajj går muslimer også rundt Kaaba, mellom Safa og Marwah, de to åsene hvor en desperat Hajar løp for å finne vann til Ismail.

«Som Hajar, går nå alle muslimer frem og tilbake i håp om å minnes hennes hjerteskjærende innsats for å finne vann i det samme området mellom Safa og Marwah, som har blitt kalt sa’ay i hajj-terminologi, en kritisk del av pilegrimsreiseritualene,» sier Keles, en tidligere visepresident for Tyrkias direktorat for religiøse saker.

Til slutt, takket være Guds guddommelige nåde, oppdager Hajar, en svart kvinne som en gang var slave, en vannkilde kalt Zamzam-brønnen. Siden den gang har Zamzam slukket tørsten til muslimske pilegrimer.

Hajj er ikke bare en individuell opplevelse for å utdype ens engasjement for religiøs tro, men også en form for kollektiv tilbedelse, sier Faruk Gorgulu, en assisterende professor i Tafsir (Koran-kommentar) ved Duzce University.

Koranen gjorde Hajj obligatorisk for muslimske voksne. Det er en av grunnprinsippene i den islamske troen, som daglige bønner og faste.

Gorgulu forteller TRT World at Koranen beskriver Kaaba som Guds hus. Dette betyr at Gud har vært vert for muslimer under deres Hajj, sier professoren.

Som et resultat, på grunn av Hajj sin betydelige viktighet i islam, må muslimer forstå dens riter, deres rekkefølge og måten disse ritualene har blitt praktisert på, sier professoren.

Her er en trinnvis guide til hva muslimske pilegrimer gjør under sin religiøse reise i Mekka:

Åndelig og fysisk forberedelse

Som før enhver reise, må pilegrimer forberede seg til Hajj både fysisk og åndelig, sier Gorgulu. «En pilegrim bør pakke klærne sine for reisen, men enda viktigere, han/hun må bære fromhetens klesplagg.»

Hajj er kun obligatorisk for voksne muslimske menn og kvinner som har de økonomiske ressursene og den fysiske styrken som kreves for å gjennomføre reisen.

Før pilegrimene reiser til Hajj, må de betale ned sin økonomiske gjeld og be om tilgivelse fra folk de kan ha hatt krangler eller konflikter med tidligere, sier Gorgulu.

Ihram og Talbiyah

Når Hajj-reisen starter, må hver pilegrim gå inn i en tilstand av renhet, kalt ihram, før avreise. Stedet pilegrimene reiser fra kalles Miqat, «et møtepunkt», der pilegrimene bærer to hvite, sømløse klesplagg som indikerer at de nå går inn i en ny fase i livet, sier Gorgulu.

Etter at pilegrimene har gått inn i ihram-tilstanden, bør de være forsiktige med sin oppførsel, som krever at de ikke dreper noen dyr – verken insekter eller fluer – holder seg unna seksuell kontakt og andre handlinger som å klippe negler og barbere noen del av kroppen.

Etter å ha gått inn i ihram-tilstanden, fremsier pilegrimene en bønn kalt talbiyah, som indikerer deres intensjon om Hajj. De messer «Labbayka -Ilāhumma Labbayka», som betyr «Her er jeg [til din tjeneste] O Gud, her er jeg».

Med uttalelsen av denne bønnen har pilegrimen trådt inn i sin hajj, sier Gorgulu. Han legger til at inntil pilegrimen ser Kaabaen, vil han/hun fortsette å gjenta denne bønnen, som er det ultimate lojalitetsløftet til Allah.

Tawaf

Når pilegrimene når Kaabaen, går de inn i den andre fasen av Hajj. De hilser Guds hus og begynner umiddelbart å gå rundt det i sirkler, som kalles tawaf. For å fullføre en tawaf, må pilegrimen gå rundt Kaabaen syv ganger.

Før hver tawaf må pilegrimen ha en intensjon for den, og ved begynnelsen av hver runde må han hilse Hajar al-Aswad, den hellige svarte steinen i Kaaba, sier Gorgulu. «Det er en slags salat (bønn),» legger han til. Pilegrimen drikker deretter Zamzam-vannet.

Sa’ay

Etter tawaf drar pilegrimer til området Safa og Marwah for å ære Hajars innsats for å finne vann til sin spedbarnsønn. Sa’ay betyr «å gå», sier Gorgulu.

Ifølge Koranen er Safa og Marwah de viktige «symbolene» til Gud, sier han. For å fullføre en Sa’ay må pilegrimene gå mellom Safa og Marwah syv ganger.

Når Sa'ay ender på Marwah-høyden, ber pilegrimene og vender sin retning mot Kaaba. Etter denne bønnen klipper pilegrimene noe av håret sitt.

Fra Umrah til Hajj

På dette tidspunktet forlater pilegrimer, som gjør Hajj al-Tamatt'u, en vanlig type Hajj, sin Ihram i noen dager, noe som også markerer slutten på deres Umrah, en del av pilegrimsreisen.

Umrah, som betyr et besøk til Kaaba, er den første delen av Hajj al-Tamatt'u, som lar pilegrimer ta en pause fra sin tilstand av Ihram.

Under Hajj al-Qiran, en vanskeligere versjon av pilegrimsreisen praktisert av profeten Muhammed, fortsetter pilegrimene å være i tilstanden Ihram uten pause før helt på slutten av sin Hajj, sier Gorgulu.

Frem til den 8. dagen av Dhu al-Hijjah, en måned i den islamske kalenderen, fortsetter pilegrimer å be og utføre Tawaf. På denne spesielle dagen tar pilegrimer av Hajj al-Tamatt'u igjen på seg sine Ihram-klær, og denne gangen demonstrerer de sin intensjon om å fullføre Hajj ved å dra til Arafat-fjellet, den viktigste delen av pilegrimsreisen. Deretter flytter de til Mina, et område mellom Mekka og Arafat-fjellet.

Arafah-dagen

Neste dag ankommer pilegrimer Arafat, et fjellområde 20 km fra Mekka, for å omvende seg og kontemplere.

Gorgulu sier at hvis pilegrimer ikke har denne perioden med ettertanke i Arafat, kan ikke deres pilegrimsreise anses som en ekte en.

Profeten Muhammed understreket også tydelig viktigheten av Arafah-dagen, som er dagen før den første dagen av offerfesten. «Hajj betyr å være i Arafat,» sa han.

Etter å ha utført middags- og ettermiddagsbønner sammen, utfører pilegrimer bønn i Arafat her, 'stående foran Gud' (Wuquf av Arafat), som markerer at de er kvalifisert til å bli pilegrimer, sier Gorgulu. «De hilser hverandre for prestasjonen.» Pilegrimer bør oppholde seg i Arafat til solnedgang, og bruke tiden sin på å be i stående stilling. Dette stedet er også der profeten Muhammed holdt sin siste preken.

Etter solnedgang flytter pilegrimene til Muzdalifah, et område mellom Arafat og Mina, for å tilbringe natten der. De samler steiner for neste dags steining av djevelen i Mina.

Steining av Satan

Når pilegrimene ankommer Mina på den første dagen av offerfesten, utfører de steiningen av djevelen ved å kaste syv steiner mot en søyle kjent som Jamrat al-Aqabah. Dette symboliserer også profeten Ibrahims kamp mot Satans fristelse angående hans sønns offer.

Offerfest

Etter steiningen av djevelen ofrer pilegrimene sine dyr, som også er en annen symbolsk handling som går tilbake til profeten Ibrahims vanskelige test. Da profeten Ibrahim var i stand til å oppfylle Guds «visjon», dukket et dyr, som var en vær etter mange muslimske lærdes mening, opp i stedet for Ismail, og offeret ble oppfylt ved å slakte det, ifølge Koranen.

Etter å ha ofret dyrene sine, barberer pilegrimene håret og forlater sin tilstand av Ihram.

Siste tawaf

Pilegrimene drar tilbake til Mekka for å besøke Kaaba for sin siste tawaf, som kalles Tawaf Ziyarat eller Tawaf al-Ifadah. Som deres første tawaf fullfører de sine syv runder rundt Kaaba og flytter for å utføre Sa’ay for andre gang.

Med fullførelsen av Sa’ay avsluttes pilegrimsreisen.



Denne artikkelen ble først publisert i juni 2024 og er oppdatert for å gjenspeile den nyeste informasjonen for Hajj 2025.