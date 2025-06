Den irske mixed martial arts (MMA)-utøveren Paddy McCorry fikk ros på nettet etter å ha beseiret en israelsk soldat i ringen og ropt «Free Palestine».

Paddy McCorry, 27, sikret en enstemmig seier over Israels Shuki Farage – et tidligere medlem av det israelske militæret – under Cage Warriors 189 i Roma på lørdag.

Corry demonstrerte sin styrke og dyktighet, og landet flere slag som viste hans dominans i buret, rapporterte New Arab.

Selve kampen var intens, og McCorry så ut til å ha overtaket hele tiden.

Utøveren la også ut et klipp av videoen på sin konto på X, med bildeteksten «Street justice», etterfulgt av de irske og palestinske flaggene.

Da han feiret seieren sin, var han drapert i det palestinske flagget, et sterkt symbol på hans støtte til den palestinske saken.

Tilskuere på arrangementet var raske med å bli med, og sang «Free Palestine» sammen med McCorry.

En ødelagt bygning i Gaza

Farage, som angivelig tjenestegjorde i det israelske militæret, er blitt fotografert i israelsk militæruniform, posert med et gevær foran en ødelagt bygning i Gaza.

Disse bildene, angivelig lagt ut på hans Instagram- og Facebook-kontoer, dukket opp igjen i forkant av kampen, og vakte sterk kritikk midt under Israels pågående folkemordkrig i Gaza, ifølge Belfast Telegraph.

Reaksjonene ble bare sterkere etter kampen.

Farage, som offentlig hadde lovet å «ta ned» McCorry og «banke ansiktet hans», deaktiverte sine sosiale mediekontoer etter nederlaget, rapporterte Palestinian Chronicle.