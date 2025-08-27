We wtorek prezydent Karol Nawrocki zaproponował zmiany w prawie, które zakazałyby używania symboli związanych z Ukraińską Powstańczą Armią (UPA) oraz frakcją Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – Bandery (OUN-B), odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach w czasie II wojny światowej. Chodzi m.in. o czerwono-czarną flagę oraz inne emblematy utożsamiane z tymi formacjami.

Nowe przepisy miałyby rozszerzyć obowiązujące zakazy dotyczące symboliki nazistowskiej i komunistycznej.

Nawrocki uważa, że symbole “banderowskie” powinny być traktowane tak samo jak emblematy nazistowskie i sowieckie. Dodatkowo projekt zakłada uzupełnienie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej o zapisy dotyczące zbrodni popełnionych przez UPA i OUN-B.

Kijów ostrzega, że odpowie jeśli ustawa wejdzie w życie.

Ukraińskie władze zaznaczają, że wszelkie próby zrównywania ukraińskich symboli z nazistowskimi mogą wywołać negatywne reakcje w społeczeństwie.