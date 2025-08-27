POLITYKA
1 min. czytania
Nawrocki chce zakazać symboli ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne
Prezydent Polski chce zakazać symboli związanych z UPA i frakcją Bandery (OUN-B), które są kojarzone ze zbrodniami wojennymi na Polakach.
Prezydent Polski chce zakazać symboli związanych z UPA i frakcją Bandery (OUN-B), które są kojarzone ze zbrodniami wojennymi na Polakach. / AA
27 sierpnia 2025

We wtorek prezydent Karol Nawrocki zaproponował zmiany w prawie, które zakazałyby używania symboli związanych z Ukraińską Powstańczą Armią (UPA) oraz frakcją Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – Bandery (OUN-B), odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach w czasie II wojny światowej. Chodzi m.in. o czerwono-czarną flagę oraz inne emblematy utożsamiane z tymi formacjami.

Nowe przepisy miałyby rozszerzyć obowiązujące zakazy dotyczące symboliki nazistowskiej i komunistycznej. 

Nawrocki uważa, że symbole “banderowskie” powinny być traktowane tak samo jak emblematy nazistowskie i sowieckie. Dodatkowo projekt zakłada uzupełnienie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej o zapisy dotyczące zbrodni popełnionych przez UPA i OUN-B.

Kijów ostrzega, że odpowie jeśli ustawa wejdzie w życie.

Ukraińskie władze zaznaczają, że wszelkie próby zrównywania ukraińskich symboli z nazistowskimi mogą wywołać negatywne reakcje w społeczeństwie. 

Jednocześnie według doniesień, Kijów wyraził wdzięczność za dotychczasowe wsparcie, oczekuje jednak poszanowania praw Ukraińców mieszkających w Polsce.

Napięcie w relacjach między państwami pojawiły się już wcześniej – Nawrocki zawetował ustawę przedłużającą pomoc uchodźców z Ukrainy, co spotkało się z krytyką Kijowa.

ŹRÓDŁO:aa
