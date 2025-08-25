Ukraina ostrzegła przed prowokacjami podczas wspólnych ćwiczeń wojskowych Rosji i Białorusi “Zapad-2025”, które odbędą się we wrześniu. Ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych przypomniało, że w 2021-2022 roku rozlokowanie rosyjskich wojsk przy granicach Ukrainy miało miejsce pod osłoną podobnych manewrów.

W komunikacie opublikowanym na platformie X Ukraina zaapelowała do władz białoruskich, by zachowały rozwagę, nie zbliżały się do granic i nie prowokowały ukraińskich sił zbrojnych.

Prezydent Białorusi, Aleksander Łukaszenko, odrzucił sugestie, że manewry mogą służyć jako pretekst do agresji na sąsiednie państwa, nazywając takie obawy “kompletnym nonsensem”.

Ćwiczenia “Zapad-2025” budzą niepokój w sąsiednich krajach - Polsce, Litwie i Łotwie - ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa.