Ukraina ostrzega przed ryzykiem prowokacji ze strony Rosji i Białorusi
Ukraińskie MSZ wskazało, że współpraca Moskwy i Mińska stanowi bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale także dla całej Europy oraz utrudnia działania pokojowe USA.
Na zdjęciu: Prezydent Rosji Putin i prezydent Białorusi Łukaszenka odwiedzają Wołgograd przed Dniem Zwycięstwa 9 maja. / Reuters
25 sierpnia 2025

Ukraina ostrzegła przed prowokacjami podczas wspólnych ćwiczeń wojskowych Rosji i Białorusi “Zapad-2025”, które odbędą się we wrześniu. Ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych przypomniało, że w 2021-2022 roku rozlokowanie rosyjskich wojsk przy granicach Ukrainy miało miejsce pod osłoną podobnych manewrów.

W komunikacie opublikowanym na platformie X Ukraina zaapelowała do władz białoruskich, by zachowały rozwagę, nie zbliżały się do granic i nie prowokowały ukraińskich sił zbrojnych.

Prezydent Białorusi, Aleksander Łukaszenko, odrzucił sugestie, że manewry mogą służyć jako pretekst do agresji na sąsiednie państwa, nazywając takie obawy “kompletnym nonsensem”.

Ćwiczenia “Zapad-2025” budzą niepokój w sąsiednich krajach - Polsce, Litwie i Łotwie - ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa.

Jak poinformował białoruski minister obrony, podczas ćwiczeń planowane są m.in. manewry z użyciem broni jądrowej oraz rosyjskich hipersonicznych pocisków średniego zasięgu Oresznik.

