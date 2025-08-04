Polska zdecydowała się przedłużyć tymczasowe kontrole graniczne z Niemcami i Litwą do 4 października 2025 roku. Taką decyzję ogłosił w niedzielę minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, podkreślając, że decyzja wynika z trwających obaw związanych z nielegalną migracją.

Minister Kierwiński przekazał, że przedłużenie kontroli zostało formalnie zgłoszone do Komisji Europejskiej. Podczas spotkania wysokiego szczebla z wojewodami i służbami granicznymi podkreślił, że zwiększona presja na wschodniej granicy Polski spowodowała przesunięcie szlaków migracyjnych w inne rejony Unii Europejskiej.

Te 98% szczelności naszej zapory powoduje jednak to, że służby białoruskie, służby rosyjskie i nielegalna migracja przenosi się na inne odcinki – wyjaśnił Kierwiński.