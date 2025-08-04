ŚWIAT
1 min. czytania
Kontrole graniczne przedłużone do 4 października
Polska przedłuża tymczasowe kontrole graniczne z Niemcami i Litwą do 4 października. Decyzja wynika z rosnącej presji migracyjnej na wschodniej granicy.
Kontrole graniczne przedłużone do 4 października
Minister Kierwiński przekazał, że przedłużenie kontroli zostało formalnie zgłoszone do Komisji Europejskiej. / Reuters
4 sierpnia 2025

Polska zdecydowała się przedłużyć tymczasowe kontrole graniczne z Niemcami i Litwą do 4 października 2025 roku. Taką decyzję ogłosił w niedzielę minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, podkreślając, że decyzja wynika z trwających obaw związanych z nielegalną migracją.

Minister Kierwiński przekazał, że przedłużenie kontroli zostało formalnie zgłoszone do Komisji Europejskiej. Podczas spotkania wysokiego szczebla z wojewodami i służbami granicznymi podkreślił, że zwiększona presja na wschodniej granicy Polski spowodowała przesunięcie szlaków migracyjnych w inne rejony Unii Europejskiej.

Te 98% szczelności naszej zapory powoduje jednak to, że służby białoruskie, służby rosyjskie i nielegalna migracja przenosi się na inne odcinki – wyjaśnił Kierwiński.

recommended

Minister dodał, że głównym celem Polski oraz jej partnerów z UE jest zamknięcie tras migracyjnych prowadzących do Litwy i Łotwy.

PowiązaneTRT Global - Niemcy zawrócili do Polski ponad 9 tys. migrantów. Władze odpowiadają kontrolami
ŹRÓDŁO:aa
Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us