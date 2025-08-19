ŚWIAT
Białorusin oskarżony o próbę sabotażu w Polsce
Mężczyzna został oskarżony o współpracę z obcym wywiadem oraz przygotowania do sabotażu poprzez podpalenie magazynu.
14 godzin temu

Prokuratura postawiła zarzuty 27-letniemu obywatelowi Białorusi, Vitalijowi S., który miał działać na rzecz obcego wywiadu, przygotowując się do podpalenia magazynu w województwie lubelskim.

Według śledczych, mężczyzna w lipcu 2025 roku zbierał dane o obiekcie magazynowym - fotografował i filmował go - a następnie przekazał zgromadzone materiały przedstawicielom zagranicznych służb wywiadowczych.

Nie podano nazwy państwa, w którego interesie działał zatrzymany.

Mężczyzna został oskarżony o współpracę z obcym wywiadem oraz przygotowania do sabotażu poprzez podpalenie magazynu. 

Vitalij S. przyznał się do zarzucanych czynów. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Ambasada Białorusi w Warszawie nie udzieliła komentarza w tej sprawie.

Polska jako centrum pomocy dla Ukrainy jest częstym celem działań wywiadowczych ze strony Rosji i Białorusi. Oba kraje regularnie zaprzeczają tym oskarżeniom.

