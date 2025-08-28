Türkiýäniň hökümeti penşenbe güni beren beýanatynda merkezden dolandyrylýan Siriýa döwletini goldaýandygyny ýene-de bir gezek nygtady we resmi Damaskyň territorial bitewiligini goramak üçin görjek çärelerini goldajakdygyny mälim etdi.
Türkiýäniň Milli Goranmak ministrligi Siriýanyň durnuklylygynyň Türkiýanyň howpsuzlygy bilen gönüden-göni baglanyşyklydygyny we bu ugurda edilýän her bir başlangyjyň sebitiň parahatçylygyna goşant goşýandygyny beýan etdi.
Ministrligiň resmileri hepdelik metbugat ýygnagynda "Türkiýe Siriýanyň territorial bitewiligini we özygtyýarlylygyny goraýan, separatistik toparlaryň häkimiýete eýe bolmagynyň öňüni alýan merkezleşdirilen dolandyryş modeli bilen durnuklylyga ýetjekdigine ynanýar" diýdi.
Harby kömek
Ministrlik 13-nji awgustda Siriýa bilen baglaşylan şertnamanyň çäginde Siriýanyň ýaragly Güýçleriniň kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin okuw we tälim beriş çäreleriniň dowam edýändigini habar berdi.
Milli Goranmak ministrliginiň resmileri "Şu nukdaýnazardan Siriýanyň talaplaryna laýyklykda meýilleşdirilýän okuw merkezleriniň döredilmegi üçin zerur bolan goldawyň beriljekdigini" beýan etdi we "Türkiýe Siriýanyň hökümetiniň jebisligi we bitewiligini goramak üçin görýän ähli çärelerini goldaýar" diýdi.
Geçen aý Siriýa ýurtdaky mezhep çaknyşyklaryndan soň goranyş kuwwatyny güýçlendirmek üçin Türkiýeden goldaw sorady.
Türkiýe 13-nji awgustda gol çekilen şertnama laýyklykda Siriýany ýarag, harby tälim, enjamlar we maddy-enjamlaýyn goldaw bilen üpjün etmek boýunça ylalaşdy.
Ylalaşyga laýyklykda Türkiýe Siriýa bilen tejribe alyşar we ýurda harby enjamlar, ýarag ulgamlary we maddy-tehniki üpjünçilik arkaly kuwwatyny artdyrmaga ýardam berer. Türkiýäniň Goranmak ministrliginiň resmileri bu magşumatlary adynyň tutulmazlygy şerti bilen berdiler.
Çeşmeler Türkiýanyň Siriýanyň territorial bitewiligini goramak, durnuklylygy üpjün etmek we terror guramalaryna garşy göreş meselesinde tutanýerli pozisiýasyny saklaýandygyny aýtdy.
Ysraýyl “sebitiň parahatçylygyny we durnuklylygyny nyşana alýar”
Ministrligiň metbugat sekretary Zeki Aktürk metbugat işgärleri bilen geçiren söhbetdeşliginde Ysraýylyň sebitdäki parahatçylygy we durnuklylygyna garşy hüjümlerini dowam etdirýändigini aýtdy.
Aktürk açlykdan ejir çekýän Gazanyň palestin halkynyň ýagdaýynyň günsaýyn agyrlaşýandygyny aýtdy. Ysraýylyň harby güýçleriniň hassahanalar bilen bilelikde bigünä asuda ilaty we jyrnalistsurnalistleri bilkastlaýyn nyşana alýandygyny aýtdy.
Aktürk: "Garaşsyz jurnalistleriň nyşana alynmagy halkara jemgyýetçiliginiň gyrgynçylyklardan we gumanitar pajygadan habarly bolmagynyň öňüni almagy maksat edinýär. Ysraýylyň harby jenaýatlary we halkara hukuk kadalaryny bozmagynyň jezasyz galmagy, onuň zalymlygyny hasam elhençleşdirýär" diýdi.
Aktürk ine şu şertlerde Gazada hemişelik ýaraşygyň üpjün edilmeginiň, ynsanperwer koridorlaryny açyk saklamagyň we günäkärleri jogapkärçilige çekmegiň halkara jemgyýetçiliginiň esasy borçlaryna öwrülendigini aýtdy. Şeýle hem, "Ysraýylyň Siriýada, Liwanda we Yemenedäki hüjümleri sebitimiziň howpsuzlygyna hem-de durnuklylygyna zyýan ýetirýär" diýip, Zeki Aktürk sözüniň üstüni ýetirdi.
Aktürk: " Ysraýyl sebitiň parahatçylygy we durnuklylygy üçin ähli goňşy we sebit ýurtlarynyň territorial bitewiligine we özygtyýarlylygyna sarpa goýmalydyr" -diýdi.