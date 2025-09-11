DÜNÝÄ
1 minut okamak
Terror guramasy PKK/ÝPG Siriýada asuda ilaty nyşana alýar
Al Kaýýariýa obasyna guralan hüjümde asuda ilatdan 1 adam ýogaldy, şol maşgaladan 2 adam hem ýaralandy
Terror guramasy PKK/ÝPG Siriýada asuda ilaty nyşana alýar
a day ago

Siriýa Demokratik Güýçleri (SDG) ady bilen iş alyp barýan terror guramasy PKK/ÝPG çarşenbe güni Siriýada asuda ilaty nyşana aldy.

Hüjümde 1 adam ýogaldy, şol maşgaladan iki adam hem ýaralandy.

“SANA” habarlar gullugy SDG-nyň Halabyň gündogarynda Al-Hafza şäherçesini nyşana alandygyny we Manbijiň Al Kaýýariýa obasynda asuta ilata hüjüm gurandygyny habar berdi.

Bu waka10-njy martda Siriýanyň Prezidenti Ahmed Şara bilen terror guramasy PKK/ÝPG-niň ýokary derejeli liderlerinden Ferhat Abdi Şahiniň ýurduň demirgazyk gündogarynda Siriýadaky ähli guramalaryň döwlet bilen utgaşykly ýagdaýda işleşmegini, Siriýanyň territorial bitewiliginiň yglan edilmegini we ähli bölünşikleriň red edilmegini maksat edinýän şertnama baglaşmagyndan soň başdan geçirildi.

Maslahat berilýär

Terror guramasy şol şertnamany birnäçe gezek basgylady.

Siriýanyň hökümet, 2024-nji ýylyň 8-nji dekabryynda 24 ýyl häkimiýetiň başynda bolan Başar Asadyň agdarylmagyndan soň ýurtda howpsuzlygyň ýola goýulmagy üçin uly tagalla edýär.

 

 

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us