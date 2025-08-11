BMG-nyň Howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik 5 agzasyndan 4-i, Ysraýylyň Gazany basyp almak meýilnamasyny ýazgardy. ABŞ bolsa Ysraýylyň meýilnamasyna goldaw berdi.
Ysraýylyň Söweş kabineti Premýer-ministri Binýamin Netanýahunyň Gazany dolulygyna basyp almak we palestinlileri demirgazykdan günorta göçürmek baradaky meýilnamasyny tassyklapdy.
Ýekşenbe güni BMG-nyň Howpsuzlyk geňeşinde nobatdan daşary ýagdaýda geçirlen maslahatda Russiýa, Hytaý, Britaniýa we Fransiýa meýilnama berk garşylyk görkezdi.
Russiýanyň BMG-nyň ýanyndaky hemişelik wekiliniň orunbasary Dmitri Polýanskiý karary “halkara hukugyna edilen äsgermezçilik” hökmünde häsiýetlendirdi.
Russiýa, Ysraýylyň Daşary işler ministri Gideon Saary iki ýüzli çemeleşmekde günäkärledi we Saaryň geçen hepde sişenbe güni Howpsuzlyk geňeşinde ýesirlere alada bildirýändigini beýan edýärkä kabinetiň kararyny bilýändigini öňe sürdi.
Hytaýyň BMG-nyň ýanyndaky hemişelik wekili Fu Jong, Ysraýyla bu howply kararyndan gyssagly ýüz öwürmegi üçin çagyryş berdi we “Gaza Palestin halkyna degişli we Palestiniň bitewi bölegidir” diýdi.
Fu Jong “Demografik gurluşyň üýtgedilmegi baradaky meýilnamalar ret edilmeli” diýip belledi.
Hytaý, Ysraýylyň halkara hukugynyň çägindäki jogapkärçiliklerini ýerine ýetirmelidigine, geçelgeleriň açylmalydygyna we ynsanperwer kömegine goýlan çäklendirmeleriň bes edilmelidigine ünsi çekdi.
Ysraýylyň meýilnamasy krizisi çözüp bilmez
Britaniýanyň BMG-nyň ýanyndaky hemişelik wekiliniň orunbasary Kariuk, meýilnamany “ýalňyş” hökmünde häsiýetlendirdi.
Kariuk “Harby operasiýalaryň göwrüminiň giňeldilmegi çaknyşyklary bes edip we ýesirleriň boşadylmagyny ýola goýup bilmez” diýdi.
Britaniýanyň BMG-nyň ýanyndaky hemişelik wekiliniň orunbasary Kariuk, Ysraýyla Gaza gyssagly ynsanperwer kömeginiň ýetirilmegi üçin gabawy bes etmegi üçin çagyryş berdi.
Fransiýanyň BMG-nyň ýanyndaky hemişelik wekiliniň orunbasary Darmadhikar, Ysraýylyň kararyndan ýüz öwürmegi üçin çagyryş berdi we Fransiýanyň Gazanyň dolulygyna basylyp alynmagy meýilnasmasyna garşydygyny mälim etdi.
Darmadhikar “Ysraýylyň hökümetiniň bu karary, Ysraýylyň we raýatlarynyň howpsuzlygynyň üpjün edilmegine goşant goşmaz” diýdi.
ABŞ meýilnama goldaw bermäe dowam edýär
ABŞ-nyň BMG-nyň ýanyndaky wekili geňeşçi Dorotý Sea, Ysraýylyň özüni goramak hukugyna goldaw berdi.
Sea, sebitde başdan geçirilýän kynçylyklardan Hamasyň jogapkärdigini we atyşygyň bes edilmegini kabul etmändigii aýtdy. Emma resminamalar, Netanýahunyň atyşygyň bes edilmegi baradaky ylalaşygy bökdeýändigini görkezýär.
Ysraýylyň Söweş kabineti, anna güni Netanýahunyň Gazany dolulygyna basyp almak we palestinlileri demirgazykdan günorta göçürmek barada tapgyrlaýyn meýilnamasyny tassyklapdy.
Ysraýylyň Gaza guraýan hüjümlerinde häzire çenli esasy bölegi zenanlardan we çagalardan ybarat 61 müň 400-den gowrak palestinli ýogaldy.
Palestiniň resmi habarlar gullugy WAFA-ä görä, 11 müňe golaý palestinli hem ýykylan öýleriň aşagynda galdy.
Hünärmenler Ysraýylyň Gaza guraýan hüjümlerinde ýogalanlaryň sanynyň 200 müňe golaýlandygyny öňe sürýär.
Harby hüjümler Gazanyň harabalyga öwrülmegine we uly açlyga sebäp boldy.
Geçen ýylyň noýabr aýynda Halkara Jenaýat kazyýety Ysraýylyň Premýer-ministri Binýamin Netanýahu bilen ozalky Goranmak ministri Ýoaw Gallandyň Gazadaky harby jenaýatlary sebäpli tussag edilmegi boýunça karar kabul edipdi.
Ysraýyl hakynda Gazadaky söweşi sebäpli Halkara Adalat diwanynda hem genosid işi gozgalypdy.