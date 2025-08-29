Türkiýäniň öňdebaryjy tehnalogiýa, awiasiýa we kosmos festiwaly bolan Teknofest, Stambulda ýörite deňiz temasy boýunça açyldy. Teknofest Türkiýäniň deňiz güýçlerini we innowasiýalaryny görkezýär.
Mawy Watan hökmünde atlandyrlan we 4 gün dowam etjek festiwal, penşenbe güni Stambul şäherinde Gämigurluşyk serkerdeliginde dabaraly ýagdaýda açyldy.
“Anadoly habarlar gullugy” çärä global aragatnaşyk hyzmatdaşy hökmünde gatnaşýar.
Penşenbe güni açylan Teknofest awgust aýynyň 30-31-i aralygynda halka açylar.
Prezident R. T. Erdoganyň hem deňiz temaly Teknofeste baryp görmegine garaşlýar.
Teknofestiň çäginde suwasty ulgamlary, suwasty raketalar we awtonom deňiz ulaglary boýunça dürli bäsleşikler geçirler.
Türk harby deňiz güýçleri, TJG Anadoly amfi hüjüm gämisi, TJG Stambul fyrkady, TJG Bugrazada suwasty goranyş korwedi, TJG Oruçreis fyrkady, TJG Nusret mina gämisi we TJG Sakarýa we TJG Hyzyrreis suwasty gämileri bilen Teknofeste gatnaşýar.
Teknofest Mawy Watanyň çäginde deňizçilik taryhy we medeniýeti boýunça dürli konferensiýalar geçirler.
Deňiz temaly Teknofestden soň, Teknofest Türkiýe sentýabr aýynyň 17-21-i aralygynda Stambulyň Atatürk howa menzilinde geçirler.