Halkara maýadarlar jemgyýetiniň sişenbe güni beren beýannamasyna görä, Türkiýä üsütmizdäki ýylyň birinji ýarymynda daşary ýurtly maýadarlar tarapyndan 6,3 milliard dollarlyk maýa goýuldy
Jemgyýetyň ýanwar-iýun aýlaryny öz içine alýan görkezijilerine görä, ýurtdaky daşary ýurt maýa goýumlarynyň mukdary ýyllyk 27 göterim artdy.
Daşary ýurt maýa goýumlarynyň mukdary diňe iýun aýynda 1,6 milliard dollara barabar boldy.
Maslahat berilýär
2022-nji ýyldan bäri Türkiýedäki daşary ýurt maýa goýumlarynyň jemi mukdary 281 milliard dollardan geçdi.
Prasent stawkalaryň aşakladylmagy we infilýasyýanyň pese gaçmagy maýadarlary höweslendirýän esasy faktorlardan biri boldy
ÇEŞME:TRT Global