Daşary ýurtly maýadarlar tarapyndan Türkiýä 6,3 milliard dollarlyk maýa goýuldy
Halkara maýadarlar jemgyýetine görä, 2022-nji ýyldan bäri Türkiýedäki daşary ýurt maýa goýumlarynyň mukdary 281 milliard dollardan geçdi.
Halkara maýadarlar jemgyýetiniň sişenbe güni beren beýannamasyna görä, Türkiýä üsütmizdäki ýylyň birinji ýarymynda daşary ýurtly maýadarlar tarapyndan 6,3 milliard dollarlyk maýa goýuldy

Jemgyýetyň ýanwar-iýun aýlaryny öz içine alýan görkezijilerine görä, ýurtdaky daşary ýurt maýa goýumlarynyň mukdary ýyllyk 27 göterim artdy.

Daşary ýurt maýa goýumlarynyň mukdary diňe iýun aýynda 1,6 milliard dollara barabar boldy.

Maslahat berilýär

 2022-nji ýyldan bäri Türkiýedäki daşary ýurt maýa goýumlarynyň jemi mukdary 281 milliard dollardan geçdi.

Prasent stawkalaryň aşakladylmagy we infilýasyýanyň pese gaçmagy maýadarlary höweslendirýän esasy faktorlardan biri boldy

 

ÇEŞME:TRT Global
