Belgiýa Palestin Döwletini resmi taýdan ykrar etjekdigini BMG-niň Baş Assambleýasynyň sentýabr aýyndaky mejlisinde yglan eder, diýip ýurduň daşary işler ministri habar berdi.
“Palestina BMG mejlisinde Belgiýa tarapyndan ykrar ediler! Şeýle-de, Ysraýyl hökümetine garşy berk sanksiýalar girizilýär,” diýip, daşary işler ministri Maksim Prevot duşenbe güni X platformasynda ýazdy.
Baş Assambleýa 9-23-nji sentýabr aralygynda Nýu-Ýorkda geçirilýär.
Fransiýa bolsa iýul aýynda Palestin döwletini ykrar etjekdigini yglan edipdi. Prezident Emmanuel Makron bu ädimi iki döwletiň çözgüdine tarap ädim hökmünde häsiýetlendirdi.
Şondan bäri birnäçe Günbatar ýurtlary, şol sanda Angliýa, Kanada we Awstraliýa, beýleki ýurtlary hem şu ugurda hereket etmäge çagyrdy.
Prevot Belgiýanyň bu kararynyň Gazada dowam edýän ynsanperwer betbagtçylygy göz öňünde tutulyp kabul edilendigini aýtdy. BMG-niň maglumatlaryna görä, Ysraýylyň iki ýyl bäri dowam edýän hüjümleri Gazanyň ilatynyň aglabasyny ýerinden göçürdi we açlyk şertlerini döretdi.
“Ysraýylyň halkara hukugyny bozup, zorluk görkezýän hereketlerine garşy, genosid howpunyň öňüni almak boýunça halkara borçlaryny ýerine ýetirmek üçin Belgiýa Ysraýyl hökümetine we Hamasa basyş etmek maksady bilen berk kararlar kabul etmeli boldy,” diýip, Prevot aýtdy.
Ol bu ykraryň adaty ysraýyllylara garşy däldigini nygtady.
“Bu Ysraýyl halkyny jezalandyrmak üçin däl-de, eýsem onuň hökümetiniň halkara we ynsanperwer hukugyna hormat goýmagyny üpjün etmek we ýerlerde ýagdaýy üýtgetmek üçin hereket etmek baradaky tagalladyr,” diýip, ol goşdy.
Bu yglan Belgiýanyň Fransiýa we beýleki ondan gowrak ýurt bilen bilelikde Nýu-Ýork Jarnamasyny goldaýandygyny aňladýar. Bu jarnama Ysraýyl we Palestin döwletleriniň resmi taýdan ykrar edilmegini we iki döwletiň çözgüdine tarap täze tagallalary öňe sürýär.
Bu ädim Gazadaky genoside garşy halkara nägileliginiň artýandygyny görkezýär.
Ysraýylyň Gazadaky genosidi 2023-nji ýylyň oktýabryndan bäri 63,000-den gowrak palestinalyny öldürdi we millionlarçany ýerinden göçürdi. Halkara Adalat Kazyýeti Ysraýyla garşy genosid işi boýunça derňew geçirýär.