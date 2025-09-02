SYÝASAT
2 minut okamak
Belgiýa BMG-niň Baş Assambleýasynda Palestin döwletini ykrar eder
Daşary işler ministri Maksime Prewo bu başlangyjy“Belgiýa Palestin Döwletini resmi taýdan ykrar etjekň Gazadaky uruş we açlyk bilen baglylykda Ysraýylyň halkara kanunlaryna sarpa goýmagyny üpjün etmek üçin basyş görkezmegi maksat edinýändigini aýtdy.
Belgiýa BMG-niň Baş Assambleýasynda Palestin döwletini ykrar eder
Belgiýa BMG-niň Baş Assambleýasynda Palestin döwletini ykrar eder / AP
September 2, 2025

Belgiýa Palestin Döwletini resmi taýdan ykrar etjekdigini BMG-niň Baş Assambleýasynyň sentýabr aýyndaky mejlisinde yglan eder, diýip ýurduň daşary işler ministri habar berdi.

“Palestina BMG mejlisinde Belgiýa tarapyndan ykrar ediler! Şeýle-de, Ysraýyl hökümetine garşy berk sanksiýalar girizilýär,” diýip, daşary işler ministri Maksim Prevot duşenbe güni X platformasynda ýazdy.

Baş Assambleýa 9-23-nji sentýabr aralygynda Nýu-Ýorkda geçirilýär.

Fransiýa bolsa iýul aýynda Palestin döwletini ykrar etjekdigini yglan edipdi. Prezident Emmanuel Makron bu ädimi iki döwletiň çözgüdine tarap ädim hökmünde häsiýetlendirdi.

Şondan bäri birnäçe Günbatar ýurtlary, şol sanda Angliýa, Kanada we Awstraliýa, beýleki ýurtlary hem şu ugurda hereket etmäge çagyrdy.

Prevot Belgiýanyň bu kararynyň Gazada dowam edýän ynsanperwer betbagtçylygy göz öňünde tutulyp kabul edilendigini aýtdy. BMG-niň maglumatlaryna görä, Ysraýylyň iki ýyl bäri dowam edýän hüjümleri Gazanyň ilatynyň aglabasyny ýerinden göçürdi we açlyk şertlerini döretdi.

Maslahat berilýär

“Ysraýylyň halkara hukugyny bozup, zorluk görkezýän hereketlerine garşy, genosid howpunyň öňüni almak boýunça halkara borçlaryny ýerine ýetirmek üçin Belgiýa Ysraýyl hökümetine we Hamasa basyş etmek maksady bilen berk kararlar kabul etmeli boldy,” diýip, Prevot aýtdy.

Ol bu ykraryň adaty ysraýyllylara garşy däldigini nygtady.

“Bu Ysraýyl halkyny jezalandyrmak üçin däl-de, eýsem onuň hökümetiniň halkara we ynsanperwer hukugyna hormat goýmagyny üpjün etmek we ýerlerde ýagdaýy üýtgetmek üçin hereket etmek baradaky tagalladyr,” diýip, ol goşdy.

Bu yglan Belgiýanyň Fransiýa we beýleki ondan gowrak ýurt bilen bilelikde Nýu-Ýork Jarnamasyny goldaýandygyny aňladýar. Bu jarnama Ysraýyl we Palestin döwletleriniň resmi taýdan ykrar edilmegini we iki döwletiň çözgüdine tarap täze tagallalary öňe sürýär.

Bu ädim Gazadaky genoside garşy halkara nägileliginiň artýandygyny görkezýär.

Ysraýylyň Gazadaky genosidi 2023-nji ýylyň oktýabryndan bäri 63,000-den gowrak palestinalyny öldürdi we millionlarçany ýerinden göçürdi. Halkara Adalat Kazyýeti Ysraýyla garşy genosid işi boýunça derňew geçirýär.

ÇEŞME:TRT World
Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us