2021: Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky uruşdan soň dartgynlygyň iň ýokary derejesine ýetilen döwürde Türkiýe iki ýurdy hem foruma çagyrdy. Bu başlangyç Ermenistanyň daşary işler ministriniň 2022-nji ýyldaky foruma gatnaşmagyna şert döretdi we gatnaşyklaryň kadalaşmagynyň ilkinji görkezijisi boldy.

2024: ADF, Türkiýäniň Afrika ýurtlary bilen ykdysady we howpsuzlyk boýunça gatnaşyklaryny berkitdi we bu sebitdäki täsirini artdyrdy. Şol ýyl forum Wenesuela, Kuba we Eýran ýaly halkara arenasynda köplenç çetleşdirilýän ýurtlara-da seýrek duş gelýän diplomatik platforma döretdi.