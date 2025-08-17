TÜRKIÝE
1 minut okamak
Prezident Erdogan Marmara ýer titremesiniň 26-njy ýylynda ýogalan adamlary hatyralap geçdi
Türkiyäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan ululygy 7,4 bal bolan 1999-njy ýyldaky ýer titremäniň 26-njy ýylynda ýogalan adamlary hatyralap geçdi we olaryň dogan garyndaşlaryna gynanç bildirdi
Prezident Erdogan Marmara ýer titremesiniň 26-njy ýylynda ýogalan adamlary hatyralap geçdi
August 17, 2025

Prezident Rejep Taýýip Erdogan ýekşenbe güni 1999-njy ýylda başdan geçirlen Marmara ýer titremesiniň 26-njy ýylynda ýogalan adamlary hatyralady.

Prezident Erdogan: “1999-njy ýylyň 17-nji awgustynda Marmara ýer titremesinde ýogalan raýatlarymyz üçin häzirem ýüregimizdäki gam-gussalary duýýarys” diýdi.

Maslahat berilýär

Erdogan mundan başgada: “Ýogalan doganlarymyza rehim-şepagat dileýärin we bu uly agyrynyň 26-njy ýylynda ýakynlaryndan mahrum galan raýatlarymyza ýene-de bir gezek gynanç bildirýärin” diýdi.

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us