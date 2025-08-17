August 17, 2025
Prezident Rejep Taýýip Erdogan ýekşenbe güni 1999-njy ýylda başdan geçirlen Marmara ýer titremesiniň 26-njy ýylynda ýogalan adamlary hatyralady.
Prezident Erdogan: “1999-njy ýylyň 17-nji awgustynda Marmara ýer titremesinde ýogalan raýatlarymyz üçin häzirem ýüregimizdäki gam-gussalary duýýarys” diýdi.
Erdogan mundan başgada: “Ýogalan doganlarymyza rehim-şepagat dileýärin we bu uly agyrynyň 26-njy ýylynda ýakynlaryndan mahrum galan raýatlarymyza ýene-de bir gezek gynanç bildirýärin” diýdi.