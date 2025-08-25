Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa Ukraina urşy meselesinde edýän tagallasyny Gazadaky gumanitar pajyga üçin hem etmegi üçin çagyryş berilýän hat, dünýä metbugatynda ençeme habarlar gullugy we habarlar saýty tarapyndan gün-tertibine getirildi.
Britaniýa
Iňlis ýaýlym organy “BBC” merkezi ABŞ-da ýerleşýän X firmasynyň 50 million abunaly sosial media platformasyndaky habasabyndan we merkezi ABŞ-da ýerleşýäň 29,4 million abunaly Instagram hasabyndan Emine Erdoganyň hatyny paýlaşdy.
“BBC”, hat hakynda internet sahypasyndan beren habarynda “Türkýäniň birinji hanymyndan Melaniýa Trampa gazaly çagalar üçin çagyryş” söz başysy ulanyldy.
Habarda Emine Erdoganyň Melaniýa Trampy Gazada ejir çekýän çagalar üçin çykyş etmäge çagyrýandygyna üns çekilýän hatda orun berilýän “Bu adalatsyzlyga garşy sesimizi we güýjümizi birleşdireliň” diýilýändigine üns çekilýär.
“Telegraf” gazeti bolsa habarynda hatyň Melaniýa Trampy Gazadaky parahatçylyk tagallalaryna goşmagy maksat edinýändigini ýazdy.
Habarda Türkiýäniň birinji hanymy Emine Erdoganyň hatynda Gazadaky çagalaryň halas edilmegi üçin çagyryş berendigi nygtalýar.
“Reýter” habarlar gullugy bolsa hat hakynda çap eden habarynda “Türkiýäniň birinji hanymy Menlaniýa Trampy Gaza meselesinde çykyş etmäge çagyrýar” söz başysyny ulandy.
Habarda Emine Erdoganyň hatynda Melaniýa Trampyň üstümizdäki aýyň başynda Russiýanyň döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putine Ukrainadaky we Russiýadaky çagalar hakynda ugradan hatyndan ylham alandygy beýan edilýär.
Iňlis “Skaý Nyus” teleýaýlymy bolsa habarynda Türkiýäniň birinji hanymynyň Melaniýa Trampa hat ýazyp, uruşdan ejir çeken ukrainaly çagalara bolan gyzyklanmasyny Gazadaky çagalar üçin hem görkezmegini isländigi nygtalýar.
Habarda Emine Erdoganyň hatynda Melaniýa Trampyň çaknyşyklarda ýogalan 648 ukrainaly çaga üçin eden hemaýatçylykly çemeleşmesini ýatladyp, gazaly çagalar üçin hem şeýle tagalla etmegi üçin çagyryş berildi.
Fransiýa
Fransuz žurnaly “Le Point” “Sesimizi birleşdireliň: Emine Erdogan Melaniýa Trampy Gazanyň çagalaryny goldamaga çagyrdy” söz başyly habarynda, Erdoganyň Trampdan Ysraýylyň Premýer-ministri Binýamin Netanýahu bilen Gazadaky çagalar hakynda gepleşik geçirmegini isländigini ýazdy.
Habarda Erdoganyň Gazadaky açlyga ünsleri çekýän BMG-nyň habarnamasynyň çap edilmeginden soň Trampa şeýle çagyryş edendigi we “Ukrainaly çagalar üçin görkezilýän gyzyklanmanyň Gaza üçin hem görkezilmegini isländigi” beýan edildi.
Fransiýanyň “20 minut” gazeti bolsa “Gaza: Emine Erdogan Melaniýa Trampa aç goýulan palestinli çagalar üçin çagyryş etdi” söz başyly habarynda Erdoganyň Gazada 2 ýylda 18 müň çaganyň ölendigine üns çekilip, Trampyň Netanýaha “Gazadaky gumanitar pajyganyň ortadan aýrylmagy üçin hat ugratmagyny isländigi we onuň “Palestin halky üçin taryhy jogapkärçilik” bolandygyny ýatladandygy mälim edilýär.
Fransiýanyň “Le Figrao” gazeti “Bir ene, zenan we ynsan hökmünde: Emine Erdogan Melaniýa Trampy Gazadaky çagalaryň hukuklaryny goramaga çagyrdy” söz başysy bilen beren habarynda, Erdoganyň hatyndaky “Siziň hatyňyzdaky duýgulara bir ene, zenan, ynsan hökmünde ýürekden goşulýaryn, şol umydy Gazanyň parahatçylyga we asudalyga teşne bolan çagalary üçin dowam etdirmegiňizi arzuw edýärin” diýlen frazalaryna orun berilýär.
Germaniýa
Germaniýanyň “NTW” teleýaýlymynyň onlaýn habarlar portaly “Erdoganyň maşgalasy Melaniýa Trampa duýguly hat ýazdy” söz başysy bilen beren habarynda şeýle ýazdy: “Türkiýäniň Prezidentiniň maşgalasy Emine Erdogan ukrainaly çagalar üçin edişi ýaly, Gaza Sektoryndaky palestinli çagalar üçin hem Melaniýa Trampdan Ysraýylyň Premýer-ministri Binýamin Netanýahu bilen gepleşik geçirmegini isledi. Emine Erdogan Türkiýäniň Prezidentiniň Diwany tarapyndan çap edilen ABŞ-nyň Prezidentiniň maşgalasyna ýazan hatynda; “Uruşda ýogalan ukrainaly 648 çaga üçin eden rehimdarlygyňyzyň iki ýyldan az möhletde 18 müň sanysy çaga jemi 62 müň bigünä adamyň wagşylarça öldürilen ýeri bolan Gaza Sektorynda-da öz beýanyny tapjakdygyna ynanýaryn” frazasyny ulandy.”
Nemes “Der Şpigel” žurnaly “Emine Erdogan Melaniýa Trampa hat ýazdy” söz başysy bilen beren habarynda şeýle ýazýar; “Türkiýäniň Prezidenti R.T.Erdoganyň maşgalasy Emine Erdogan Melaniýa Trampa hat ýazdy. Hatynda Gazadaky çagalara goldaw üçin çagyryş etdi. Müňlerçe gazaly çaganyň kepenine ýazylan “näbelli bäbek” belliginiň “wyždanymyzda bejergisiz ýaralar emele getirendigini” beýan eden Erdogan “Uruşda pida bolan ukrainaly 648 çaga üçin eden rehimdarlygyňyzyň Gaza Sektorynda-da öz beýanyny tapjakdygyna ynanýaryn.”
Bolgariýa
Bolgariýanyň döwlet habarlar gullugy “BTA-nyň” çap eden habara esaslanýan ýurduň iri hususy teleýaýlymy “BTB” “Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiýniň maşgalasy Olena Zelenskadan soň Emine Erdogan hem Melaniýa Trampa hat ýazdy: Gaza hem rehimdarlyk ediň” söz başyly habary efire berdi.
“BTB-niň” habarynda “Türkiýäniň birinji hanymy Melaniýa Trampdan Ysraýylyň Premýer-ministrine Gazadaky gumanitar pajygyny ortadan aýyrmagy üçin çagyryş etmegini isledi” diýilýär.
Bolgariýada internetden çap edilýän “Dnewnik” gazeti hem “BTA-nyň” habaryny gönüden ýaýlyma berdi. Emine Erdoganyň haty bilen bagly sosial mediadaky habarnamalar bolsa “Anadoly” habarlar gullugynyň degişli habaryna esaslandyryldy.
Gresiýa
Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa ýazan haty grek metbugatynda-da giň seslenme döretdi.
“To Wima” gazeti habary “Emine Erdoganyň Melaniýadan işlegi” söz başysy bilen beren bolsa, Erdoganyň Melaniýadan ukrainaly çagalar üçin eden rehimdarlygyny palestinli çagalar üçin hem etmegini isländigini ýazdy.
“EFSÝN” gazeti bolsa “Gazada genosid we pajygaly hüjümleriň dowam edýän günlerinde Erdogan Melaniýa Gazadaky çagalar üçin hat ugratdy” diýip, ýazdy.
“Katimerini” gazeti bolsa degişli habarynda Emine Erdoganyň Melaniýanyň Gazadaky çagalar üçin tagalla etmegini isländigini nygtap, Gazadaky çagalaryň başdan geçirýän pajygasyny beýan edendigine ünsleri çekdi.
Şweýsariýa
Prezident R.T.Erdoganyň maşgalasy Emine Erdoganyň ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň maşgalasy Melaniýa Trampa Ukrainadaky uruş meselesindäki tagallasyny Gazadaky gumanitar pajyganyň bes edilmegi ugrunda-da alyp barmaga çagyran haty Şweýsariýanyň metbugatynda-da giň seslenme döretdi.
“Swissinfo” internet sahypasynyň habary “Erdoganyň maşgalasy Emine Erdogan Gazada öldürilen 18 müňden gowrak çaga üçin Melaniýa Trampa ýüzlendi” söz başysy bilen okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirildi.
Habarda Emine Erdoganyň Melaniýa Trampdan Russiýa urşy sebäpli Ukrainada ýogalan çagalara bildiren aladasyny Gazada “wagşylarça gyrylan” 18 müňden gowrak palestinli çagalar üçin hem etmegini isländigi beýan edilýär.
Şweýsariýanyň iri gazetlerden “Blik” bolsa habary “Emine Erdogan Melaniýa Trampdan gazaly çagalar üçin ýardam sorady” söz başysy bilen berdi.
Habarda Emine Erdoganyň Melaniýa Trampdan Gaza Sektoryndaky çagalar üçin tagalla etmegini isländigi mälim edilýär.
Ýurtda fransuz dilinde çap edilýän “20 minut” gazeti “Hormatly Erdogan Gazadaky çagalaryň adyndan Hormatly Trampa ýüzlendi” söz başysyny saýlap aldy.
Habarda “Türkiýäniň birinji hanymy Amerikanyň birinji hanymyna Wladimir Putine ýazyşy ýaly Binýamin Netanýaha hem “parahatçylyk” hatyny ýazmagy üçin çagyryş etdi” diýilýär.
Belgiýa
Belgiýanyň fransuz dilinde çap edilýäň “La Libre” gazeti resmi habarlar gullugy “Belga” salgylanyp berýän habarynda Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa ýüzlenip ýazan hatynda Gazadaky çagalar üçin Netanýaha çagyryş etmegini isländigini ýazdy.
Habarda beýan edilmegine görä Melaniýa Trampyň Ukrainada uruş sebäpli ýogalan çagalar üçin eden rehimdarlygyny ýatladan Erdogan Gaza üçin görkezilmegini talap etdi.
Habarda Erdoganyň “Ukrainada ýogalan 648 çaga eden rehimdarlygyňyzyň Gazada iki ýyldan az wagtda ýogalan 18 müň sanysy çaga, jemi 62 müň adam üçin hem görkezilmegini umyt edýärin” diýen sözlerine üns çekikýär.
BMG-nyň Gazada resmi taýdan gytçylyk yglan edendigini ýatladan Emine Erdoganyň Melaniýa Trampy Gazanyň halkynyň adyndan taryhy jogapkärçiligi berjaý edip biljekdigini nytandygy mälim edildi.
Belniýanyň flamand dilinde ýaýlym berýän döwlet teleýaýlymy “WRT” hem “BELGA” esaslandyrýan habaryny “Emine Erdogan Melaniýa Trampa Gaza hakynda hat ýazdy: Çagalar gonamçylygyna öwrüldi” söz başysy bilen berdi.
Habarda: “Türkiýäniň birinji hanymy Emine Erdogan Ukrainadaky çagalar hakyndaky çykyşyndan soň Amerikanyň birinji hanymy Melaniýa Trampdan Gaza Sektoryndaky çagalaryň başdan geçirýän pajygaly şertleri hakynda çykyş etmegini isleýär. Ony hat üsti bilen beýan edýär. Üns çekijimi? Emine Erdogan Gaza meselesinde ýygy-ýygydan çykyş edýär” diýilýär.
Habarda hatyň doly mazmunyna orun berilýär.
Çehiýa
Çehiýada çap edilen “Blesk” gazeti hem habary “Erdoganyň maşgalasy Melaniýa Trampa Gazadaky çagalar hakynda hat ýazdy” söz başysy bilen berdi.
Emine Erdoganyň Melaniýa Trampy ukrainaly çagalara bolan bolan gyzyklanmasyny Gazadaky çagalar üçin hem görkezmäge çagyrandygy beýan edilýär.
Bosniýa-Gersegowiýa, Serbiýa we Garadag
Bosniýa-Gersegowiýanyň köp okyjyçy portallaryndan “Klix” Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa Gaza hakynda ýazan hatyna giňden orun berip; “Birinji hanymlaryň” aragatnaşygy” söz başysyny ulandy.
Ýurduň köp tiražly “Dnewni Awaz” gazetiniň habarlar saýty bolsa Emine Erdogana ünsi çekip, Erdoganyň Gazadaky gumanitar pajyga hakynda hat ýazyp, Melaniýa Trampa ugradandygyny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirdi.
Serbiýanyň harbarlar gullugy “Tanžug” hem Emine Erdoganyň Gaza hakyndaky hatyna giňişleýin orun berdi.
Serbiýada köp okyjyly habar portallaryndan “Blick” “Emine Erdogan Melaniýa Trampdan Gazadaky çagalar hakda-da pikir etmegini isledi” söz başyly habarynda, “Emine Erdogan Malaniýa Trampdan Putina ýazyşy ýaly Netanýaha hem hat ýazmagyny haýyşt etdi” frazasyny ulandy.
Garadagyň habar portallaryndan “CDM” bolsa Emine Erdoganyň Melaniýa Trampdan Gazadaky çagalar hakda-da pikir etmegini isländigini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirdi.
Awstraliýa
Awstraliýanyň “9news” habarlar sahypasy bu baradaky habaryny “Emine Erdogan Melaniýa Trampa gazaly çagalar hakynda çykyş etmegi üçin çagyryş berdi” söz başysy bilen berdi.
Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa Gazadaky gumanitar pajyga bilen gyzyklanmagyny üçin çagyryş edilýändigi barada aýdylýan habarda, hatyň mazmunyna giňişleýin orun berildi.
Malaýziýa, Singapur we Bangladeş
Malaýziýanyň “Free Malaysia Today” habarlar sahypasy Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa gazaly çagalara goldaw bermegi üçin çagyryş edendigini ýazdy.
Habarda Emine Erdoganyň Melaniýa Trampy Ysraýylyň Premýer-ministri Binýamin Netanýaha Gazadaky gumanitar çökgünligiň bes edilmegi hakynda hat ýazmaga çagyrandygy mälim edilýär.
Emine Erdoganyň “Siziň hatyňyzdaky duýgulara ene, zenan we ynsan hökmünde ýürekden goşulýaryn. Şol umydy Gzanyň parahatçylyga we asudaly teşne bolan çagalar üçin hem dowam etdirmegiňizi isleýärin” diýen sözlerine orun berilýän habarda, BMG-niň Gazada gytlyk yglan edendigine hem üns çekilýär.
Singapuryň “The Straits Times” habarlar sahypasy hem Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa gazaly çagalara godlaw çagyryşyny birinji sahypadan berdi.
Habarda BMG-niň Gazada gytlyk yglan etmegine üns çekilip, “Emine Erdogan Palestiniň global derejede ykrar edilmelidigini nygtap, Melaniýa Trampyň çagyryşynyň taryhy jogapkärçilik boljakdygyna ünsleri çekdi” diýilýär.
Bangladeşiň resmi habarlar gullugy “Bangladesh Sangbad Sangsthanyň” “Erdoganyň maşgalasy Melaniýa Trampy gazaly gaçalar üçin çagyryş etmäge çagyrdy” söz başyly habarynda, hatyň mazmunyna orun berildi.
Habarda Emine Erdoganyn hatdaky “Uruşda ýogalan ukrainaly 648 çaga üçin eden bu möhüm rehimdarlygyňyzy 2 ýyldan hem az wagtda 18 müň sanysy çaga, 62 müň bigünä adamyň zalymlarça gyrylan ýeri bolan Gaza üçin görkezjekdigiňize ynanýaryn” diýilýändigini okyjylarynyň dykgatyna ýetirdi.
Pakistan, Hindistan we Ýaponiýa
Pakistanda çap edilýän “Dawn” gazeti Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa Gaza hakynda çykyş etmegi üçin eden çagyryşyny birinji sahypasyndan berdi. Habarda Emine Erdoganyň hatynda Melaniýa Trampyň Wladimir Putine Ukrainadaky we Russiýadaky çagalar hakynda ugradan hatyna üns çekýändigi mälim edilýär.
Habarda Emine Erdoganyň “Dünýäniň bitewi herekete geçen, Palestiniň ykrar edilmeginiň global ygtyýara öwrülen günlerinde Gaza üçin siziň etjek çagyryşyňyzyň palestin halkynyň öňündäki taryhy borjuň berjaý edilmegi boljakdygyny pikir edýärin” diýen sözlerine orun berildi.
Hindistanyň “Times of India” habarlar sahypasy “Gazaly çagalar üçin hem çykyş edin: Türkiýäniň birinji hanymy Putine hat ýazan Melaniýa Trampa hat ýazdy” söz başysyny ulandy.
Hata giňişleýin orun berilýän habarda Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa Ukraina üçin eden tagallasyny Gaza üçin hem etmegi üçin çagyryş berendigi mälim edildi.
Ýaponiýanyň “Japam Today” habarlar sahypasy hem Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa eden çagyryşyna orun berdi.
Katar
Emine Erdoganyn hatyna Ýakyn Gündogar ýurtlarynyň habar beriş serişdeleri hem giňden orun berdi.
Merkezi Katarda ýerleşýän “Al Jazira”, “Al Jazira Mabasher” we “Al Jazira Arabic” ýaýlymlary Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa ýazan hatyna giňden orun berdi.
“Türkiýäniň Prezidenti Erdoganyň maşgalasy Emine Erdogandan Melaniýa Trampa: Gazadaky çagalar üçin hem reaksiýa bildiriň” söz başysy bilen berilen habarda Erdoganyň Melaniýa Trampa ukrainaly çagalara bolan gyzyklanmasyny Gazada ýaşaýan çagalara hem görkezmegi üçin eden çagyryş edendigi nygtalýar.
Kataryň köp tiražly gazetlerinden “Al-Arabi al-Jadid” bolsa habary “Emine Erdogandan Melaniýa Trampa Gaza üçin çagyryş” söz başysy bilen berdi. Habarda Erdoganyň Ysraýylyň hüjümlerine we gabawyna garşy göreşýän çagalaryň başdan geçirýän kynçylyklaryna üns çekilýändigi beýan edilýär.
Saud Arabystany
Merkezi Britaniýada ýerleşýän arap dilinde neşir ediýän “Al Sharq al-Awsat” gazeti Emine Erdoganyň hatyny “Türkiýäniň Prezidentiniň maşgalasy Trampyň maşgalasyna Gazadaky çagalar üçin çagyryş etdi” söz başysy bilen okyjylarynyň dykgatyna ýetirdi. Habarda Erdoganyň Gazadaky gumanitar pajygany gün-tertibine getirendigi nygtalýar.
Birleşen Arap Emirlikleri
BAE-de ýerleşýäň “Sky News Arabia” teleýaýlymy haty “Emine Erdogandan Gazadaky çagalara ünsi çekmek üçin çagyryş” söz başysy bilen berdi. Teleýaýlym hatda Melaniýa Trampyň Ukrainada çagalar bolan gyzyklanmasynyň Gazadaky çagalar üçin hem degişli bolmalydygy hakyndaky sözlerine üns çekildi.
Ysraýyl
Ysraýylyň “Maariw” gazeti Türkiýäniň Prezidenti R.T.Erdoganyň maşgalasy Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa ýazan hatyny “Erdoganyň maşgalasyndan Ak Tamdaky Prezidentiň maşgalasyna: Netanýaha gysyş ediň” söz başyly habary bilen okyjylarynyň dykgatyna ýetirdi.
Habarda Emine Erdoganyň Melaniýa Trampdan Ysraýylyň Premýer-ministri Binýamin Netanýaha Gazadaky çagalaryň adyndan gysyş etmegini isländigi beýan edilýär.
Erdoganyn Melaniýa Trampdan üstümizdäki aýyň başynda Russiýanyň döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putine Ukrainadaky we Russiýadaky çagalar üçin eden çagyryşyny Gazadaky çagalar üçin hem bermegini isländigine üns çekilýäň habarda, hatdaky “648 ukrainaly çaga üçin eden möhüm çemeleşmäniň Gaza üçin hem ediljekdigine ynanýaryn” diýilýän sitata orun berildi.
Emine Erdoganyň hatynda “Dünýäniň kollektiw herekete geçýän we Palestiniň ykrar edilmeginiň global islege öwrülen günlerinde Gaza üçin beriljek çagyryşyň palestin halkynyň öňündäki borjy berjaý etmeklik boljakdygyna ynanýaryn” diýilýändigi nygtalýar.
“Ýediat Ahranot” gazetiniň “Putine hat, Erdoganyň maşgalasynyň Melaniýadan talaby: Netanýaha hem hat ýazyn” söz başyly habarynda, Emine Erdoganyň Melaniýa Trampdan Russiýanyň prezidentine ýazan hatynda beren çagyryşyna meňzeş çagyryşy Gazadaky çagalar üçin Netanýaha etmegini isländigi okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirildi.
Habarda, hatdaky “Ýitirilenler üçin gaty giç, emma galan bir milliondan gowrak adam üçin henizem wagt bar” diýilýän sitata orun berildi.
Palestin
Emine Erdoganyň haty Palestinanyň metbugatynyň “Alkuds Alarabi”, “Kuds al-Ihbariýýe”, “Shehab agentligi” we “Alhadath” gazetlerinde giň seslenme döretdi. Gazetleriň habarlarynda Emine Erdoganyň: “Gazada çagalaryň iň esasy hukuklaryndan hem mahrum edilendigini” gün tertibe getirdiler.
Müsür
Merkezi Müsürde ýerleşýän “AlGhad” telewideniýe kanaly: “Türkiyäniň Prezidentiniň aýalyndan Melaniýa Trampa: Gazadaky çagalar üçin işe girişiň” sözbaşysy bilen habar paýlaşdy.
Liwan
Liwanyň resmi habar gullugy NNA Emine Erdoganyň hatyny web sahypasynda çap etdi.
"Emine Erdogan Melaniýa Trampa Gazadaky çagalar barada habar bermäge çagyrdy" sözbaşy bilen çap edilen habar makalasynda, Emine Erdoganyň hatynda Melaniýa Trampa Ukrainadaky çagalara görkezen duýgurlygyny ýada saldy we Ysraýylyň goşunynyň gabawy astynda bolan Gazadaky uruş şertlerinde ýaşaýan çagalara şol bir duýgurlygy görkezmelidigi aýdylýar.
Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa ýazan haty Liwanyň metbugaty tarapyndan MTV kanalynyň web sahypasynda çap edildi.
MTV Erdoganyň hatyny öz sahypasynda "Erdoganyň aýalyndan Trampyň aýalyna: Gazadaky çagalara-da şol bir umydy berersiňiz diýip umyt edýärin" sözbaşy bilen ýerleşdirildi.
MTV habarynda Erdoganyň Trampa, ukrainaly çagalara beren ýüzlenmesini Gazadaky palestinaly çagalarada ugratmak barada çagyryş berendigi aýdylýar.
Liwanyň öňdebaryjy habar web sahypasy "Liwan Debat" hem Emine Erdoganyň hatyny "Gazadaky çagalara şol bir duýgurlygy görkez" sözbaşy bilen çap etdi. Makalada Erdoganyň ynsanperwer ýüzlenmesine ünsler çekildi.
Marokko
Marokkonyň "Ikstiklal" gazeti "Türkiyäniň prezidentiniň aýaly Trampyň aýalyna Gaza bilen bagly ýüzlenme iberdi" sözbaşy bilen habar berdi. Habarda Erdoganyň Gazadaky çagalaryň sezewar bolýan kynçylyklaryna ünsler çekildi.
Eýran
Prezident Rejep Taýýip Erdoganyň aýaly Emine Erdoganyň Gazadaky ýagdaýy görmediksiräp, Ukrainadaky uruşda ejir çeken çagalar barada ýüzlenme beren ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň aýaly Melaniýa Trampa ýazan haty Eýranyň resmi we ýarym resmi habarlar gulluklarynda giň seslenme döretdi.
Ýurduň metbugatynda bu mesele bilen bagly habarlar, umuman, Emine Erdoganyň Melaniýa Trampdan, Ukrainadaky ýaly Gazadaky ynsanperwerlik krizisine ünsli bolmagyny ýada salandygy beyan edildi.
Eýranyň resmi habarlar gullugy IRNA Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa ýazan haty baradaky habary öz okyjylaryna: “Erdoganyň aýaly Melaniýa Trampa:“ Gazanyň çagalary ukrain çagalary ýaly bagta mynasyp ”diýip habar berdi.
Habarda: “Türkiye Respublikasynyň Prezidentiniň aýaly Emine Erdogan ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň aýaly Melaniýa Trampa ýazan resmi hatynda, Ukrainadaky ynsanperwerlik krizisine we bu ýurduň çagalaryna görkezen duýgudaşlygyny we duýgurlygyny Gazadaky elhenç ýagdaýa we palestinaly çagalara görkezmegini haýyş etdi” diýip belledi.
Erdoganyň hatynda aýdylanlary jikme-jik beýan eden habarda Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa: “Gazada ölen 18885 çaganyň we bäbekiň ykbaly bilen baglanyşykly çäre görmek gaty giç, ýöne Gazaly bir milliondan gowrak çagany halas etmek üçin henizem mümkinçilik bar” diýilýär.
Eýranyň iň meşhur gazetlerinden biri bolan "Ittilaat" Emine Erdoganyň hatyny: “Erdoganyň aýaly Melaniýa Trampa: Gazanyň çagalary ukrain çagalaryna meňzeýär" sözbaşysyny ulanyp, bu habary giňişleýin hödürledi. Habarda Türkiyäniň Prezidentiniň aýaly ABŞ-nyň Prezidentiniň aýalyndan, Ukrainadaky ýaly Gazadaky gumanitar krizise-de duýgudaşlyk bildirmegini isledi” diýip habar berdi.
Eýranyň resmi Talyplar Tory (SNN) hem Emine Erdoganyň haty barada habar berdi. "Erdoganyň aýaly Melaniýa Trampa iberen hatynda: Palestina çagalarynyň çekýän görgülerine üns beriň" sözbaşysy bilen habarynda: "Türkiyäniň birinji zenany Melaniýa Trampa hat ýazyp, Gazadaky ynsanperwerlik ýagdaýyna Ukrainadaky uruşdaky ýaly rehimdarlyk görkezmegini haýyş etdi" diýilýär.
Ýurduň resmi Eýranly Talyplar Habar Gullugy (ISNA) hem haty "Emine Erdoganyň Gaza bilen baglanyşykly Melaniýa Trampa haýyşy" sözbaşy bilen habar berdi. Erdoganyň haty barada jikme-jik maglumat berlen habarda "Türkiyäniň prezidentiniň aýaly ABŞ-nyň prezidentiniň aýaly bilen habarlaşyp, Gazadaky çagalaryň ýagdaýy barada tutum almagyny haýyş etdi" diýilýär.
Döwlet telewideniýesine degişli Ýaş žurnalistler klubynyň bu habary öz web sahypasynda: "Erdoganyň aýaly Melaniýa Trampa ýazan haty: Palestina çagalarynyň çekýän görgülerine üns beriň" sözbaşy bilen çap etdi.
Russiýa
Russiýanyň habar beriş serişdeleri Prezident Rejep Taýýip Erdoganyň aýaly Emine Erdoganyň ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň aýaly Melaniýa Trampa Gazadaky çagalar barada iberen haty barada jikme-jik maglumat berdiler.
Russiýanyň TASS habar gullugy "Emine Erdogan Melaniýa Trampa Gazadaky çagalaryň ýagdaýy barada öz pikirini aç-açan aýtmaga çagyrdy" atly habarynda, Prezident Rejep Taýýip Erdoganyň aýaly Emine Erdoganyň Gazadaky çagalaryň ýagdaýy meselesini gozgamagyny haýyş edendigine ünsleri çekdi.
Ria habarlar gullugy: "Erdoganyň aýaly Melaniýa Trampdan Netanýaha hat ýazmagyny haýyş etdi" atly habar habarynda Emine Erdoganyň Trampyň aýalyndan Ysraýylyň premýer-ministri Benýamin Netanýahuny 18000-den gowrak çaganyň ölmegine sebäp bolan Gazadaky hüjümi togtatmagyny haýyş edendigini habar berdi.
"Kommersant" gazeti Emine Erdoganyň hatynda: "Erdoganyň aýaly Melaniýa Trampdan, edil Ukrainanyň çagalary ýaly, Gazanyň çagalaryna goldaw bermegini isledi" sözbaşy bilen habar berdi. Makalada "Emine Erdogan Melaniýa Trampdan Gaza zolagyndaky çagalara uruşdan ejir çeken ukrain çagalaryna edil şonuň ýaly ideg etmegini isledi" diýilýär.
"Izwestiýa" gazetiniň "Emine Erdogan Melaniýa Trampy Gazadaky çagalaryň ykbalyna goşulyşmaga çagyrdy" atly habarynda, Erdoganyň sözlerine salgylanyp, "Gaza zolagynda diri galmagy başaran bir milliondan gowrak çaga üçin henizem mümkinçilik bar. Wagty geldi” diýip bellendi.
Rossiýskaýa” gazeta habarynda, Emine Erdoganyň Melaniýa Trampyň Russiýanyň prezidenti Wladimir Putine iberen hatyndan ylham alandygy bellendi.
“Wzglýad” gazeti, "Erdoganyň aýaly Gazadaky çagalar barada Melaniýa Trampa ýüzlendi" diýilýär. Habarda Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa Gazadaky çagalaryň ýagdaýyna ünsi çekmegini we çykyş etmegini haýyş edip hat iberendigi aýdylýar.
Azerbaýjan
Azerbaýjan metbugaty Türkiyäniň prezidenti Rejep Taýýip Erdoganyň aýaly Emine Erdoganyň ABŞ-nyň birinji zenany Melaniýa Trampa iberen hatyny giňişleýin beýan etdi.
"Qafqazinfo" habar portaly Emine Erdoganyň Melaniýa Trampa, Ukraina urşuna görkezen duýgurlygyny Gazadaky ynsanperwerlik krizisine görkezmäge çagyrandygyny habar berdi.
"Ýeni Müsawat" gazeti habarynda: "648 ukrain çagasyna görkezen rehimdarlygyňyzyň Gazanyň çagalaryna-da görkeziljekdigine ynanýaryn. Sebäbi soňky iki ýylda asuda ilatdan 62000 raýat, şolaryň hatarynda 18000 çaga rehimsizlik bilen öldürildi" diýip belleýär.
"Report" habarlar gullugy, Emine Erdoganyň Melaniýa Trampyň Russiýanyň prezidenti Wladimir Putine ýazan hatyndan ylham alandygyny habar berdi. Şeýle hem bu edara Erdoganyň Ysraýylyň premýer-ministri Benýamin Netanýahu bilen habarlaşmaga çagyrandygyny mälim etdi.
Azerbaýjan metbugaty Emine Erdoganyň hatyny Gazadaky çagalaryň ýagdaýyna ünsi çekýän ynsanperwer ýüzlenmesi hökmünde teswirledi.
Gazagystan
Gazagystanyň döwlet habarlar gullugy "Kazinform" hem: "Emine Erdogan Melaniýa Trampa hat iberdi" atly habar çap etdi. Hasbarda Anadolu gullugyna salgylanyp, Türkiyäniň prezidenti Rejep Taýýip Erdoganyň aýaly Emine Erdoganyň, ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň aýaly Melaniýa Trampa hat iberip, Ukrainadaky konfliktlere görkezilen duýgurlygy edil şolar ýaly edip Gazadaky ynsanperwerlik krizisine-de duýgurlyk görkezmegini isledi.
Habarda Emine Erdogan tarapyndan ýazylan hatyň suraty hem bar.