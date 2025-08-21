DÜNÝÄ
Ysraýylyň goşuny Gaza şäherini basyp almak üçin genosidiň "täze tapgyryny" başlatdy
August 21, 2025

Ysraýyl goşuny gabaw astyndaky palestina halkyna garşy genosidini güýçlendirip, Gaza şäherini basyp almak üçin dowam etdirýän hüjümlerinde "täze tapgyra" geçendigini aýan etdi.

Goşunyň metbugat sekretary Effi Defrin metbugat ýygnagynda: "Gaza şäherine garşy operasiýanyň başlangyç tapgyryny başlatdyk. Harby güýçlerimiz Gaza şäheriniň töweregindäki etraplara gözegçilik edýär" diýdi.

Defrin goşunyň "Gideonyň arabalary" diýlip atlandyrylýan gury ýer operasiýasynyň ikinji tapgyryna girendigini mälim etdi. Ol: "Häzirki Hamas operasiýadan öňki Hamas däl" diýip öňe sürdi.

Defriniň aýtmagyna görä, Baş ştabyň başlygy Eýal Zamir ätiýaçdaky 60000 esger üçin wezipä girişmek barada buýruk berdi we häzirki wagtda gulluk edýän 20000 esgeriň hyzmat möhletini uzaltdy. Şeýle hem, Ysraýyl goşunynyň Gazanyň 75 göteriminden gowragyny "operatiw gözegçilik" üpjün edendigini öňe sürdi.

Ysraýylyň genosidi

Ysraýyl 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri Gazada 62100-den gowrak palestinalyny öldürdi.

Ençeme aýlap dowam eden bombaly hüjümler sebäpli sebit weýran boldy, BMG tarapyndan goldanýan hünärmenler sebitde köpçülikleýin açlygyň amala aşyrylýandygy barada duýduryş berýärler.

Geçen ýylyň noýabr aýynda Halkara Jenaýat Kazyýeti Netanýahuny we öňki Goranmak ministri Ýoaw Gallanty Gazada harby jenaýatlary we adamzada garşy jenaýatlar üçin tussag etmek barada karar kabul etdi. Şeýle hem Ysraýyl Halkara Adalat Kazyýetinde genosid işi bilen ýüzbe-ýüzdür.

Gaza şäherindäki gyrgynçylyk genosidiň öwrülişik pursaty bolup durýar, sebäbi Ysraýyl resmileri halkara derejesinde uly garşylyklaryň bardygyna garamazdan territoriýany yzyna almak baradaky uzak möhletleýin meýilnamasyny aç-açan beýan edýärler.

