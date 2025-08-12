DÜNÝÄ
Pakistanyň harby goşuny, Owganystan serhedinde 50 terrorçyny täsirsiz ýagdaýa getirdi
Pakistanyň harby goşuny, goňşy ýurt Owganystan serhedinde terrorçylara we ekstremistlere garşy operasiýa başladandygyny mälim etdi.
Pakistanyň harby goşunynda sişenbe güni berlen resmi beýannamada, goňşy ýurt Owganystan serhedinde başladylan we 4 gün dowam eden oprasiýalarda 50 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirlendigi nygtaldy.

Operasiýalaryň Hytaýyň  “Guşak ýol” taslamasynda esasy orun eýeleýän ýurduň günorta günbatarynda ýerleşýän Buluçistan sebitinde geçirlendigi bellenildi.

Pakistanyň harby goşuny tarapyndan penşenbe güni başladylan operasiýalarda hem terror guramalarynyň hem-de ekstremistleriň nyşana alynandygy ýatladyldy.

Operasiýalaryň çäginde Buluçistanda güýçli çaknyşyklar boldy.

