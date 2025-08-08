SYÝASAT
1 minut okamak
Daşary işler ministri Fidan Damaskda saparda boldy
Ýokary derejeli türk diplomatlarynyň Siriýa guran sapary Ankara bilen Damaskyň arasyndaky gatnaşyklaryň pugtalanýandygyny görkezýär.
Daşary işler ministri Fidan Damaskda saparda boldy
9 hours ago

Türkiýe Respubliklasynyň Daşary işler ministri Hakan Fidan, Türkiýe bilen Siriýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagy maksady bilen Siriýanyň paýtagty Damaska gitdi.

Fidan penşenbe güni guran saparynyň çäginde Siriýanyň Prezidenti Ahmed Şara we Daşary işler ministri Asad Hasan Şeýbani bilen birlikde ýokary derejeli ýolbaşçylar bilen duşuşdy.

Bu sapar Asadyň häkimiýetden çetleşdirilmeginden we Siriýada täze döwrüň başlamagyndan 8 aý soň Ankara bilen Damaskyň arasyndaky gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagy taýdan öwrülşik nokady hökmünde analiz edilýär.

Saparyň çäginde geçirlen duşuşyklarda soňky aýlarda özara gatnaşyklarda edilen öňe gidişikler, howpsuzlyk, gaýtadan dikeldiş we sebitara meseleler seljerildi.

Siriýanyň gaýtadan dikeldiş etaby we terrora garşy bilelikdäki göreş

Türkiýäniň Siriýanyň gaýtadan dikeldiş etabyna berýän goldawy we Siriýanyň ykdysady galkynyşy meselesi saparyň gün tertibinde esasy orun eýeledi.

Türkiýäniň Siriýanyň demirgazyk gündogaryndaky aksiýalary sebäpli milli howpsuzlygyna abanýan esasy howplardan biri bolan terror guramasy DEAŞ-a we PKK/ÝPG-a garşy alyp barýan göreşi meselesi gün tertibine getirildi.

Maslahat berilýär

Türkiýeli we Siriýaly ýolbaşçylar, Ysraýyl tarapyndan Siriýa we sebit ýurtlaryna abanýan howplary hem ara alyp maslahatlaşdy.

Uzak möhletleýin howpsuzlyk we durnunlylyk üçin edilýän tagallalar

Diplomatik çeşmeler häzirki döwriň Türkiýe bilen Siriýanyň umymy bähbitlerini goramak üçin uly mümkinçilik hödürleýändigini nygtaýar.

Türkiýe şol mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanmagy, Siriýanyň dikeldilmegine goldaw bermegi we özara hyzmatdaşlygy güýçlendirmegi maksat edinýär.

 

 

 

ÇEŞME:TRT Global
Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us