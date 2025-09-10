DÜNÝÄ
September 10, 2025

Ýewropa Komissiýasy, blogyň howpsuzlygyny berkitmek üçin taýarlanan täze Ýewropa Howpsuzlyk meýilnamasynyň çäginde 150 milliard ýewrolyk ýagny 175,6 milliard dollarlyk serişdäniň bölünip berlendigini mälim etdi.

Komissiýa görä, serişde ozal kömek soran gurama agza 19 döwlete paýlanar. Mukdarlar her ýurduň goranyş taslamalaryna we taýarlyk derejelerine bagly bolar.

Polşa 43,7 milliard ýewro bilen iň uly paýy alar.

Polşadan soň Ruminiýa 16,68 milliard ýewro, Fransiýa bilen Wengriýa her biri 16,21 milliard ýewro, Italiýa 14,9 milliard ýewro, Belgiýa 8,34 milliard ýewro, Latwiýa 6,37 milliard ýewro, Portugaliýa 5,84 milliard ýewro we Litwa 5,68 milliard ýewro alar.

Bolgariýa howpsuzlyk serişdesinden 3,26 milliard ýewro, Estoniýa 2,66 milliard ýewro, Slowakiýa 2,31 milliard ýewro, Çeh Respublikasy 2,06 milliard ýewro, Horwatiýa 1,7 milliard ýewro, Kipriň grek bölegi 1,18 milliard ýewro, Ispaniýa we Finlýandiýa her biri 1 milliard ýewro, Gresiýa 787 million ýewro we Daniýa 46,7 million ýewro alar.

ÝB-ne agza ýurtlaryň liderleri tarapyndan maý aýynda kabul edilen meýilanama gyssagly goranyş enjamlarynyň satyn alynmagy üçin uzak möhletleýin karz hödürleýär.

 

 

 

 

ÇEŞME:TRT
