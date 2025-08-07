DÜNÝÄ
1 minut okamak
United Airlines howaýollary kärhanasy tehniki näsazlyk sebäpli togtadan uçuşlary täzeden başladýar
ABŞ-nyň esasy howa menzillerindäki ähli uçuşlar ulgam meselesi sebäpli togtadyldy we howa ýollary kärhanasynyň işgärleri gijikdirmeleriň dowam edip biljekdigini habar berdiler.
United Airlines howaýollary kärhanasy tehniki näsazlyk sebäpli togtadan uçuşlary täzeden başladýar
14 hours ago

United Airlines” howa ýollary kärhanasy tehniki näsazlyk sebäpli Çikago, Denwer, Newark, Hýuston we San-Fransisko bilen birlikde ýurduň möhüm howa menzillerinde amallary togtatdy, ABŞ-daky esasy uçar saparlaryny goý bolsun etdi.

Federal Awiasiýa edarasy başda diňe Çikago barýan ähli uçarlarynyň uçuş nokatlarynda galmaklary barada görkezme bersede, birnäçe wagt soň şol görkezmäniň gerimini giňeldip, ýurt derejesine näsazlygyň başdan geçirilýändigini mälim etdi.

United Airlines” howa ýollary kärhanasy bu meseläniň günortana çenli çözülendigini habar berdi, ýöne gijikdirmeleriň agşama çenli dowam edip biljekdigi barada duýduryş berdi.

Maslahat berilýär

United Airlines” beren ýazmaça beýanatynda: "Howpsuzlyk ilkinji nobatda durýar we müşderilerimizi barmaly ýerlerine eltmek üçin işleýäris" diýip belledi.

United Airlines” sosial ulgamdan beren beýanatynda: "Şu gün syýahatdaky näsazlyklar üçin ötünç soraýarys. Toparlarymyz bu meseläni mümkin boldugyça çalt çözmek üçin işleýärler. Sabyr edeniňiz üçin sag boluň" diýip aýan etdi.

Tehniki mesele çözülen hem bolsa, ýolagçylara bolup biläýjek gijikdirmeler barada duýduryş berildi we howa menziline gitmezden ozal uçuş ýagdaýyny barlamaklary barada maslahat berildi.

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us