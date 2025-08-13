August 13, 2025
Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrliginden berlen resmi beýannama görä, Siriýanyň Daşary işler ministri Esad Hasan Şeýbani 13-nji awgustda çarşenbe güni Türkiýede saparda bolar.
Daşary işler ministrliginden berlen beýannamada, “Siriýanyň Daşary işler ministri Esad Hasan Şeýbani 2025-nji ýylyň 13-nji awgustynda Türkiýede saparda bolar”diýildi.
Maslahat berilýär
Beýannamada saparyň gün tertibi hakynda hiç hili maglumat berilmedi.
Sapar, Siriýa we goňşulary bilen howpsuzlyk, ynsanperwer we syýasy meseleler boýunça diplomatiýa taýdan möhüm gepleşikleriň geçirilýän döwründe guralýar.
ÇEŞME:TRT Global