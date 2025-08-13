TÜRKIÝE
1 minut okamak
Siriýanyň Daşary işler ministri Türkiýede saparda bolar
Siriýanyň Daşary işler ministri Esad Hasan Şeýbani 13-nji awgustda Türkiýede saparda bolar
Siriýanyň Daşary işler ministri Türkiýede saparda bolar
August 13, 2025

Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrliginden berlen resmi beýannama görä, Siriýanyň Daşary işler ministri Esad Hasan Şeýbani 13-nji awgustda çarşenbe güni Türkiýede saparda bolar.

Daşary işler ministrliginden berlen beýannamada, “Siriýanyň Daşary işler ministri Esad Hasan Şeýbani 2025-nji ýylyň 13-nji awgustynda Türkiýede saparda bolar”diýildi.

Maslahat berilýär

Beýannamada saparyň gün tertibi hakynda hiç hili maglumat berilmedi.

Sapar, Siriýa we goňşulary bilen howpsuzlyk, ynsanperwer we syýasy meseleler boýunça diplomatiýa taýdan möhüm gepleşikleriň geçirilýän döwründe guralýar.

ÇEŞME:TRT Global
Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us