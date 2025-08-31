SYÝASAT
Hytaý bilen Ermenistan strategiýa taýdan hyzmatdaşlyk eder
Hytaýyň we Ermenistanyň lideri ŞHG-nyň guramasynyň liderler sammitiniň çäginde möhüm duşuşyk geçirdi.
Ermenistanyň Premýer-ministri Nikol Paşinýan, ŞHG-nyň liderler sammitine gatnaşmak üçin Hytaýa bardy.

Hytaýyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň berýän habaryna görä, Hytaýyň we Ermenistanyň lideri ýekşenbe güni Hytaýyň demirgazygynda ýerleşýän Týanžin şäherinde duşuşdy.

Hytaýyň döwlet Ýolbaşçygy Si Szinpin duşuşykda Ermenistanyň Premýer-ministri Nikol Paşinýana, Hytaý bilen Ermenistanyň birek-birege goldaw bermeginiň we ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmeginiň möhümdigini aýtdy.

Ermenistan, Hytaýyň Gündogar Aziýadan Ýewropa ýurtlaryna çenli barmagy maksat edinýän Guşak-Ýol başlanjynyň ugrunda ýerleşýän esasy ýurtlardan biri.

Hytaýyň döwlet Ýolbaşçysy Szinpin, Ermenistanyň Premýer-ministri Paşinýany Týanžinde garşylady we Hytaýyň sebitde ýerleşýän ýurtlar bilen gatnaşyklaryny pugtalandyrmak isleýändiklerini nygtady.

 

 

ÇEŞME:TRT Global
