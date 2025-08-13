DÜNÝÄ
1 minut okamak
Beýik Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa Eýrana duýduryş berdiler
Beýik Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa ýaly ýurtlar Eýrana duýduryş berip: “Ýadro gepleşikleri başlamasa sanksiýalar giriziler” diýip bellediler
Beýik Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa Eýrana duýduryş berdiler
August 13, 2025

Financial Times sişenbe güni neşir eden habaryna görä, Fransiýanyň, Germaniýanyň we Beýik Britaniýanyň Tährana ýadro programmasy bilen bagly halkara jemgyýet bilen gepleşklerini ýaňadandan başlatman halatynda Eýrana garşy sanksiýalaryň ýaňadandan girizmäge taýýardyklary barada BMG-na habar berdiler.

Habara görä, E3 toparynyň daşary işler ministrleri BMG-a ýazan hatynda Eýran tarapyndan çäre görülmese sanksiýalaryň durmuşa geçirilip bilinjekdigi barada duýduryş berdiler.

Maslahat berilýär

Ministrler hatynda: “Biz Eýranyň 2025-nji ýylyň awgust aýynyň ahyryna çenli diplomatik çözgüt tapmaga taýýarlyk görmese ýa-da uzaltma mümkinçiliklerinden peýdalanmasa, E3 toparynyň gaýtadan sanksiýa mehanizmini işjeňleşdirmäge taýýardygymyzy aç-açan aýtdyk” diýip mälim etdiler.

Eýran bolsa öz ýadro programmasynyň parahatçylykly maksatlara gönükdirilendigini öňe sürýär.

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us