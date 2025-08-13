Financial Times sişenbe güni neşir eden habaryna görä, Fransiýanyň, Germaniýanyň we Beýik Britaniýanyň Tährana ýadro programmasy bilen bagly halkara jemgyýet bilen gepleşklerini ýaňadandan başlatman halatynda Eýrana garşy sanksiýalaryň ýaňadandan girizmäge taýýardyklary barada BMG-na habar berdiler.
Habara görä, E3 toparynyň daşary işler ministrleri BMG-a ýazan hatynda Eýran tarapyndan çäre görülmese sanksiýalaryň durmuşa geçirilip bilinjekdigi barada duýduryş berdiler.
Ministrler hatynda: “Biz Eýranyň 2025-nji ýylyň awgust aýynyň ahyryna çenli diplomatik çözgüt tapmaga taýýarlyk görmese ýa-da uzaltma mümkinçiliklerinden peýdalanmasa, E3 toparynyň gaýtadan sanksiýa mehanizmini işjeňleşdirmäge taýýardygymyzy aç-açan aýtdyk” diýip mälim etdiler.
Eýran bolsa öz ýadro programmasynyň parahatçylykly maksatlara gönükdirilendigini öňe sürýär.