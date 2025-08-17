Türkiyäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan şenbe güni ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp bilen Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň Alýaska geçiren gepleşikleriniň Russiýa-Ukraina urşuny bes etmek boýunça tagallalara "täze itergi" berendigini aýtdy.
Prezident Erdogan özüniň sosial media hasabyndan beren beýanatynda: "ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň Alýaskada geçiren duşuşyklary Russiýa-Ukraina urşunyň bes edilmegi boýunça gözleglere täze itergi berdi" diýip belledi.
Türkiyäniň prezidenti şeýle hem: "Biz Alýaska sammitini hoşallyk bilen kabul edýäris we bu täze tapgyryň, Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiýiň gatnaşmagynda, uzak möhletleýin parahatçylygyň esasyny goýmagyna umyt edýäris. Türkiye parahatçylygyň ýola goýulmagy ugrunda islendik goşandy goşmaga taýýar" diýip nygtady.