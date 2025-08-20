NATO-nyň Baş sekretary Mark Rýutte, Ukrainadaky parahatçylyk tagallalary we Gara deňiz sebitindäki köptaraplaýyn howpsuzlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin Waşingtondaky Ukraina sammitinden gaýdyşyn Türkiyäniň prezidenti Rejep Taýýip Erdogan bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy.
Türkiyäniň Kommunikasiýalar edarasy geçirlen telefon söhbetdeşligi barada beýannama berdi. Sişenbe güni geçirilen telefon söhbetdeşliginde iki lider Ukraina-Russiýa parahatçylyk etabynda bolup geçen soňky wakalary gözden geçirdi we dowamly durnuklylygy üpjün etmek üçin diplomatik başlangyçlaryň derwaýysdygyny aýtdy.
Erdogan we Rýutte, Türkiyäniň töwellaçylyk tagallalarynyň möhüm ähmiýetini bellediler we öňki başlangyçlardaky roluna ünsleri çekdiler.
Şeýle hem liderler, gepleşikleri ýeňilleşdirmekde we sebit howpsuzlygyny ýokarlandyrmakda NATO-nyň iň täsirli agzalarynyň biri hökmünde Türkiyäniň pozisiýasynyň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşdylar.
Rýutte we Erdogan parahatçylyk tagallalarynda ýakyn utgaşyklygy dowam etdirmek barada ylalaşdylar we Türkiyäniň dowam edýän diplomatik tapgyrlara goşant goşmagynyň zerurdygyny aýtdylar.