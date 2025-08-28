Türkiye Ysraýylyň premýer-ministriniň çarşenbe güni 1915-nji ýyldaky wakalar baradaky beýanatyny ýazgardy we ret etdi.
Türkiyäniň Daşary işler ministrligi beren beýanatynda: “Binyamin Netanýahunyň 1915-nji ýyldaky wakalar baradaky beýanaty geçmişiň agyr wakalaryny syýasy sebäpler bilen ulanmak synanyşygydyr” diýip belledi.
Beýanatda: "Palestinanyň halkyna garşy edilen genosiddäki roly üçin sud edilýän Netanýahu özüniň we hökümetiniň eden jenaýatlarynyň üstüni ýapmaga synanyşýar. Taryhy we hukuk faktlaryna laýyk gelmeýän bu sözleri ýazgarýarys we ret edýäris" diýildi.
Türkiye bu wakalaryň "genosid" hökmünde görkezilmegine garşy çykýar we olary iki tarapyň hem ýitgisi bolan betbagtçylyk hökmünde häsiýetlendirýär.
Ankara, bu meseläni çözmek üçin Türkiyeden we Ermenistandan gelen taryhçylardan we halkara hünärmenlerinden ybarat bilelikdäki komissiýa döretmegi birnäçe gezek teklip edipdi.
Ysraýyl 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri Gazada takmynan 63000 palestinalyny öldürdi, harby hüjümler, açlyk bilen ýüzbe-ýüz bolýan we ýaşap bolmajak sebiti weýran etdi.
Geçen ýylyň noýabr aýynda Halkara Jenaýat Kazyýeti Ysraýylyň premýer-ministri Benýamin Netanýahu we öňki Goranmak ministri Ýoaw Gallanty Gazadaky harby jenaýatlary we adamzada garşy jenaýatlar üçin tussag etmek barada karar kabul edipdi.
Ysraýyl sebitdäki söweşi sebäpli Halkara Adalat Kazyýetinde hem genosid işi bilen ýüzbe-ýüzdür.