TÜRKIÝE
1 minut okamak
Türkiye: Netanýahu 1915-nji ýyldaky wakalary syýasy sebäplerden peýdalanmaga synanyşýar
Ankara, Ysraýylyň premýer-ministriniň aýdanlarynyň taryhy we kanuny faktlara laýyk gelmeýändigini aýtdy.
Türkiye: Netanýahu 1915-nji ýyldaky wakalary syýasy sebäplerden peýdalanmaga synanyşýar
28 август 2025

Türkiye Ysraýylyň premýer-ministriniň çarşenbe güni 1915-nji ýyldaky wakalar baradaky beýanatyny ýazgardy we ret etdi.

Türkiyäniň Daşary işler ministrligi beren beýanatynda: “Binyamin Netanýahunyň 1915-nji ýyldaky wakalar baradaky beýanaty geçmişiň agyr wakalaryny syýasy sebäpler bilen ulanmak synanyşygydyr” diýip belledi.

Beýanatda: "Palestinanyň halkyna garşy edilen genosiddäki roly üçin sud edilýän Netanýahu özüniň we hökümetiniň eden jenaýatlarynyň üstüni ýapmaga synanyşýar. Taryhy we hukuk faktlaryna laýyk gelmeýän bu sözleri ýazgarýarys we ret edýäris" diýildi.

Türkiye bu wakalaryň "genosid" hökmünde görkezilmegine garşy çykýar we olary iki tarapyň hem ýitgisi bolan betbagtçylyk hökmünde häsiýetlendirýär.

Maslahat berilýär

Ankara, bu meseläni çözmek üçin Türkiyeden we Ermenistandan gelen taryhçylardan we halkara hünärmenlerinden ybarat bilelikdäki komissiýa döretmegi birnäçe gezek teklip edipdi.

Ysraýyl 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri Gazada takmynan 63000 palestinalyny öldürdi, harby hüjümler, açlyk bilen ýüzbe-ýüz bolýan we ýaşap bolmajak sebiti weýran etdi.

Geçen ýylyň noýabr aýynda Halkara Jenaýat Kazyýeti Ysraýylyň premýer-ministri Benýamin Netanýahu we öňki Goranmak ministri Ýoaw Gallanty Gazadaky harby jenaýatlary we adamzada garşy jenaýatlar üçin tussag etmek barada karar kabul edipdi.

Ysraýyl sebitdäki söweşi sebäpli Halkara Adalat Kazyýetinde hem genosid işi bilen ýüzbe-ýüzdür.

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us