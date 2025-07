Türkiye 55 tokaý ýangynynyň ählisini gözegçilik astyna aldy, sowadyş işleri dowam edýär

Oba hojalyk we tokaýçylyk ministri howa we gury ýer toparlarynyň howa şertlerine garamazdan göreş alyp barýandyklaryny aýtdy we tokaý ýangynlary töwekgelçiliginiň oktýabr aýynyň ahyryna çenli ýokary bolmagynda galýandygy barada duýduryş berdi.