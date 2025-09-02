DÜNÝÄ
Sudanyň Darfur sebitinde elhenç ýer süýşmesi 1,000-den gowrak adamyň ölümine sebäp boldy
Betbagtçylyk duşenbe güni Merkezi Darfuryň Marrah daglarynda ýerleşýän Tarasin obasynda, awgust aýynyň ahyrynda dowam eden güýçli ýagyşlardan soň ýüze çykdy.
Sudanyň günbatar Darfur sebitinde bolan agyr ýer süýşmesi bir obany ýok edip, ýurduň taryhyndaky iň pajygaly tebigy betbagtçylyklaryň biri hökmünde azyndan 1,000 adamyň ölümine sebäp boldy diýip, sebite gözegçilik edýän gozgalaňçy topar habar berdi.

Bu pajygaly waka awgust aýynyň ahyrynda birnäçe gün dowam eden güýçli ýagyşdan soň, Merkezi Darfuryň Marra daglarynda ýerleşýän Tarasin obasynda ýekşenbe güni boldy diýip, Sudanyň Azatlyk Hereketi-Army topary beýannama berdi.

“Ilkinji maglumatlara görä obanyň ähli ýaşaýjylarynyň, takmynan, bir müňden gowrak adamyň ölendigi aýdylýar. Diňe bir adam halas boldy” diýip, beýanatda bellenilýär.

Topar obanyň “doly ýer bilen ýegsan bolandygyny” beýan edip, BMG-na we halkara kömek guramalaryna jesetleri tapmaga kömek bermekleri üçin çagyryş etdi.

Demirgazyk Darfur welaýatynda Sudanyň goşuny bilen Gyssagly Goldaw Güýçleriniň (RSF) arasynda dowam edýän uruşdan gaçyp, ýaşaýjylar Marra daglarynda gaçybatalga gözlediler. Emma  Marra daglarynda azyk we derman ýetmezçiligi bar.

Iki ýyl bäri dowam edýän raýat urşy ilatyň ýarysyndan gowragyny açlyk ýetmezçiligine sezewar edip, millionlarça adamy öýlerinden göçmäge mejbur etdi. Demirgazyk Darfur welaýatynyň paýtagty Al Faşire hem hüjüm guraldy.

