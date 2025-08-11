Awstraliýanyň Premýer-ministri Entoni Albanese, ýurdunyň sentýabr aýynda geçiriljek BMG-nyň Baş Assambleýasynda Palestin döwletini ykrar etjekdigini mälim etdi.
Kanada, Britaniýa we Fransiýa hem Palestin döwletini ykrar etmegi meýilleşdirýändiklerini mälim edipdi.
Albanese, ýekşenbe güni metbugata beren beýannamasynda “Palestin döwleti ykrar edilýänçä, ygyziderli parahatçylyk ýola goýlup bilinmez”diýipdi.
“Awstraliýa, palestin halkynyň öz döwletine eýe bolam hukugyny ykrar eder” diýen Albanese, Palestiniň ykrar edilmeginiň Palestin hökümetiniň wadalaryna bagly boljakdygynyň ähmiýetini nygtady.
Gabaw astyndaky Gazada ýagdaýyň gün saýyn agyrlaşýandygyny aýdan Albanese, Ysraýylyň halkara hukugyny basgylamaga dowam edýändigini ýatlatdy.
İki döwletli çözgüt çagyryşyny beren Albanese, merkezi çepçi hökümetiniň, Ysraýylyň öz serhetlerinde howpsuz ýagdaýda ýaşamak we palestinlileriň hem öz döwletlerine eýe bolmak hukugyna goldaw berdi.
Dünýä derejesinde ykrar edilmek
Fransiýa bilen Kanada, geçen aý Palestin döwletini ykrar etmegi meýilleşdirýändiklerini mälim etdi.
Britaniýa hem, Ysraýylyň Gazadaky genosidi dowam eden we atyşyk bes edilmän halatynda Palestin döwletini ykrar etjekdiklerini aýan etdi.
Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron, iýul aýynda beren beýannamasynda, sentýabr aýynda geçiriljek BMG-nyň Baş Assambleýasynda Palestin döwletini ykrar etmegi meýilleşdirýändiklerini mälim etdi.
Britaniýanyň Premýer-ministri Keir Starmer hem birnäçe gün soň halkyň basyşy sebäpli sentýabr aýynda geçiriljek BMG-nyň Baş Assambleýasynda Palestin döwletini ykrar etmegi meýilleşdirýändiklerini aýan etdi.
Kanadanyň Premýer-ministri Mark Karneý hem ýurdunyň iki döwletli çözgüde goldaw berýändigini nygtady we Palestin döwletini ykrar etjekdiklerini mälim etdi.
Netanýahunyň garşylygy
Ysraýyl, ýurtlaryň Palestin döwletine goldaw bermek baradaky kararyny ýazgardy we bu göçümleriň Hamasy sylaglandyrjakdygyny öňe sürdi.
Premýer-ministr Netanýahu, ýekşenbe güni metbugata beren beýannamasynda, Ysraýylyň raýatlarynyň bir böleginiň Palestin döwletiniň ykrar edilmegine garşydygyny, sebäbi munyň parahatçylyga däl, eýsem söweşe sebäp boljakdygy barada pikir edýändigini aýtdy.
Beýleki tarapdan Tel-Awiwiň köçelerinde Netanýahunyň iki ýyldan bäri dowam edýän genosidi güýçlendirmegine we Gazany ele geçirmek meýilnamasyna garşy ýörişler geçirildi.
Ysraýyl bilen ABŞ-nyň Palestiniň parahatçylygy ret edýändigi hakyndaky garaýyşlaryna garamazdan, Netanýahu birnäçe gezek Palestin döwletiniň asla gurulmajakdygyny mälim edipdi.