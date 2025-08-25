DÜNÝÄ
1 minut okamak
Ysraýylyň Gazadaky Nasyr Lukmançylyk kompleksine guran hüjüminde azyndan 4 žurnalist ýogaldy
Ysraýylyň 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda başladan urşundan bäri Gazada azyndan 244 žurnalist we metbugat işgäri ýogaldy.
Ysraýylyň Gazadaky Nasyr Lukmançylyk kompleksine guran hüjüminde azyndan 4 žurnalist ýogaldy
25 أغسطس 2025

Ysraýylyň Gaza zolagynyň Han Ýunus şäherindäki Nasyr Lukmançylyk kompleksine guran hüjümlerinde aralarynda fotožurnalist Muaz Abu Taha we Merýem Abu Dakka, Palestina TW operatory Hüsam al-Mysri bilen Aljaziranyň habarçysy Muhammed Selame hem bolan 4 žurnalist ýogaldy.

Soňky hüjümler söweşiň Gazada metbugata ýetiren adatdan daşary zyýanyny görkezdi we ol žurnalistler üçin dünýäde iň ganly ýeri boldy.

Geçen hepdäniň ahyrynda Palestinaly žurnalistler kärdeşler arkalaşygy, Palestina TW operatory Halid Al-Madhunyň ynsanperwer kömek gözleýän asuda ilatyň wideosyny çeken Gazanyň demirgazygyndaky Zikim sebitinde Ysraýylyň guran hüjüminiň netijesinde ýogalandygyny habar berdi.

Maslahat berilýär

Bu soňky ölümler 10-njy awgustda Gaza zolagynda guralan we Aljaziranyň 6 işgäriniň ýogalan hüjümlerden soň hasaba alyndy. Ysraýylyň resmileri birnäçe wagt soň ýogalanlaryň biriniň hiç hili subutnama görkezmeden Hamasyň serkerdesidigini öňe sürdi.

TRT World tarapyndan toplanan maglumatlara görä, 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Ysraýyl tarapyndan başladylan söweşden soň Gazada azyndan 244 žurnalist we metbugat işgäri Ysraýylyň hüjümlerinde ýogaldy.

500-den gowrak žurnalist we metbugat işgäri ýaralandy, göçürildi ýa-da sürgün edildi.

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us