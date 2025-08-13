DÜNÝÄ
1 minut okamak
Ysraýyl Siriýanyň özygtyýarlylygyna garşy soňky düzgün bozmasynda Kuneýtra hüjüm gurady
Siriýanyň döwlet habar beriş serişdeleri Ysraýylyň harby ulag kerweniniň Turnejäniň üsti bilen Hadere tarap öňe barýandygyny, başga bir ulag kerweniniň bolsa Kuneýtranyň günortasyna tarap barýandygyny habar berdiler.
Ysraýyl Siriýanyň özygtyýarlylygyna garşy soňky düzgün bozmasynda Kuneýtra hüjüm gurady
August 13, 2025

Ysraýylyň harby güýçleri Siriýanyň günorta-günbataryndaky Kuneýtranyň demirgazygyndaky iki şäherçä girip, Siriýanyň özygtyýarlylygynyň düzgünini ýene-de bir gezek bozdy.

Siriýanyň döwlet teleýaýlymy Al-Ihbariýe X platformasyndan beren beýanatynda:  "Ysraýylyň basyp alyjy güýçlerine degişli ulag kerweni Kuneýtranyň demirgazygyndaky Turneje şäherçesine girdi" diýip habar berildi. Beýanatda ulag kerweniniň "şäher meýdançasynda birnäçe wagt durandygy, soň bolsa Kuneýtranyň demirgazygyndaky Hader şäherçesine tarap ýola çykandygy" mälim edildi.

Şeýle hem bu kanal Ysraýylyň başga bir harby ulag kerweniniň günortadaky Kuneýtranyň günortasynda ýerleşýän Tel al-Ahmar al-Garbi diýilýän ýerden al-Asbah obasyna tarap hereket edip, ýaşaýjylaryň arasynda alada döredendigi habar berildi.

Maslahat berilýär

Başar Asadyň ýolbaşçylyk etmegindäki režimiň 2024-nji ýylyň dekabr aýynda agdarylmagyndan soň Ysraýyl, Siriýanyň Golan depelerindäki basyp alyşlygynyň geriminiň giňeldip, ara zolagyny ele saldy. Bu göçüm Siriýa bilen 1974-nji ýylda gol çekilen Güýçleriň bölünmegi baradaky ylalaşygyň düzgün bozulmasydyr.

Habarnamalara görä, Ysraýylyň harby uçarlary, raketa ulgamlary we howa goranyş desgalary ýaly Siriýanyň ähli ýerinde harby nyşanalara garşy ýüzlerçe howa hüjümini amala aşyrypdyr.

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us