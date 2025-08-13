Ysraýylyň harby güýçleri Siriýanyň günorta-günbataryndaky Kuneýtranyň demirgazygyndaky iki şäherçä girip, Siriýanyň özygtyýarlylygynyň düzgünini ýene-de bir gezek bozdy.
Siriýanyň döwlet teleýaýlymy Al-Ihbariýe X platformasyndan beren beýanatynda: "Ysraýylyň basyp alyjy güýçlerine degişli ulag kerweni Kuneýtranyň demirgazygyndaky Turneje şäherçesine girdi" diýip habar berildi. Beýanatda ulag kerweniniň "şäher meýdançasynda birnäçe wagt durandygy, soň bolsa Kuneýtranyň demirgazygyndaky Hader şäherçesine tarap ýola çykandygy" mälim edildi.
Şeýle hem bu kanal Ysraýylyň başga bir harby ulag kerweniniň günortadaky Kuneýtranyň günortasynda ýerleşýän Tel al-Ahmar al-Garbi diýilýän ýerden al-Asbah obasyna tarap hereket edip, ýaşaýjylaryň arasynda alada döredendigi habar berildi.
Başar Asadyň ýolbaşçylyk etmegindäki režimiň 2024-nji ýylyň dekabr aýynda agdarylmagyndan soň Ysraýyl, Siriýanyň Golan depelerindäki basyp alyşlygynyň geriminiň giňeldip, ara zolagyny ele saldy. Bu göçüm Siriýa bilen 1974-nji ýylda gol çekilen Güýçleriň bölünmegi baradaky ylalaşygyň düzgün bozulmasydyr.
Habarnamalara görä, Ysraýylyň harby uçarlary, raketa ulgamlary we howa goranyş desgalary ýaly Siriýanyň ähli ýerinde harby nyşanalara garşy ýüzlerçe howa hüjümini amala aşyrypdyr.