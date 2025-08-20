SYÝASAT
2 minut okamak
Ysraýylyň Goranmak ministri, Gazanyň basylyp alynmagy baradaky strategiýany tassyklady
“Gideonyň söweş ulaglary B” hökmünde häsiýetlendirlen Gazanyň dolulygyna basylyp alynmagy baradaky harby operasiýanyň çäginde, Ysraýylly ätiýaçdaky esgerleriň harby gullugyň hataryna çagyrlandygy nygtaldy.
Ysraýylyň Goranmak ministri, Gazanyň basylyp alynmagy baradaky strategiýany tassyklady
20 Gusht 2025

Ysraýylyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň çarşenbe güni beren habaryna görä, Goranmak ministri Kats, Gazanyň basylyp alynmagy baradaky meýilnamany tassyklady.

KAN habarlar gullugynyň berýän habaryna görä, Katsyň meýilnamasy “Gideonyň söweş ulaglary” atly maý aýynda başladylan we palestinlileriň Gazanyň demirgazygyndan dolulygyna çykarylmagyny maksat edinýän gury ýer operasiýasyndan soň “Gideonyň söweş ulaglary B” hökmünde atlandyryldy.

Habarda meýilnamananyň çäginde ätiýaçdaky esgerleriň harby gullugyň hataryna çagyrlandygy nygtaldy, emma esgerleriň sany hakynda maglumat berilmedi.

Ady agzalýan meýilnamanyň howpsuzlyk kabinetine hödürlenjekdigi bellenildi.

Channel 12, “8-nji buýrugyň” çäginde ýakynda ätiýaçdaky onmüňlerçe esgeriň harby gullugyň hataryna çagyrylmagyna garaşylýandygyny mälim etdi.

Emma bu habar heniz Ysraýylyň harby goşuny tarapyndan tassyklanmady.

Ysraýylly ýolbaşçylar öňümizdäki günlerde ätiýaçdaky 50 müň esgeriň harby goşunyň hataryna çagyryljakdygyny, şeýlelikde ätiýaçdaky esgerleriň jemi sanynyň 120 müňe çykaryljakdygyny aýan etdi.

Ysraýylyň Baş ştabynyň başlygy goşun generaly Eýal Zamir sişenbe güni beren beýannamasynda, Gzanyň demirgazygyna goşmaga harby toparyň ugradyljakdygyny mälim edipdi.

Gazanyň basylyp alynmagy

Maslahat berilýär

8-nji awgustda Ysraýylyň Söweş kabineti, Premýer-ministr Netanýahunuň Gazanyň tapgyrlaýyn ýagdaýda basylyp alynmagy baradaky meýilnamany tassyklady.

Meýilnama, 1 milliona golaý palestinliniň Gazanyň günortasyna göçürilmegini, soň şäheriň dolulygyna gabaw astyna alynmagyny göz öňünde tutýar.

Gazanyň dolulygyna basylyp alynmagy meýilnamasynyň çäginde Ysraýylyň harby goşuny 11-nji awgustda Gazanyň Zeýtun etrapçasyna hüjüm guramaga başlady.

Ysraýylyň 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri Gaza guraýan hüjümlerinde 62 müň 100 adam öldürildi.

Harby hüjüm sebäpli sebit ýer bilen ýegsan edildi.

Geçen ýylyň noýabr aýynda Halkara Jenaýat kazyýety, Premýer-ministr Netanýahunyň we ozalky Goranmak ministri Ýoaw Gallandyň Gazada eden harby jeneýatlary sebäpli tussag edilmegi boýunça karar kabul edipdi.

Halkara Adalat diwanynda hem Ysraýyl hakynda genosid işi gozgalypdy.

 

 

ÇEŞME:TRT Global
Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us