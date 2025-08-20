Ysraýylyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň çarşenbe güni beren habaryna görä, Goranmak ministri Kats, Gazanyň basylyp alynmagy baradaky meýilnamany tassyklady.
KAN habarlar gullugynyň berýän habaryna görä, Katsyň meýilnamasy “Gideonyň söweş ulaglary” atly maý aýynda başladylan we palestinlileriň Gazanyň demirgazygyndan dolulygyna çykarylmagyny maksat edinýän gury ýer operasiýasyndan soň “Gideonyň söweş ulaglary B” hökmünde atlandyryldy.
Habarda meýilnamananyň çäginde ätiýaçdaky esgerleriň harby gullugyň hataryna çagyrlandygy nygtaldy, emma esgerleriň sany hakynda maglumat berilmedi.
Ady agzalýan meýilnamanyň howpsuzlyk kabinetine hödürlenjekdigi bellenildi.
Channel 12, “8-nji buýrugyň” çäginde ýakynda ätiýaçdaky onmüňlerçe esgeriň harby gullugyň hataryna çagyrylmagyna garaşylýandygyny mälim etdi.
Emma bu habar heniz Ysraýylyň harby goşuny tarapyndan tassyklanmady.
Ysraýylly ýolbaşçylar öňümizdäki günlerde ätiýaçdaky 50 müň esgeriň harby goşunyň hataryna çagyryljakdygyny, şeýlelikde ätiýaçdaky esgerleriň jemi sanynyň 120 müňe çykaryljakdygyny aýan etdi.
Ysraýylyň Baş ştabynyň başlygy goşun generaly Eýal Zamir sişenbe güni beren beýannamasynda, Gzanyň demirgazygyna goşmaga harby toparyň ugradyljakdygyny mälim edipdi.
Gazanyň basylyp alynmagy
8-nji awgustda Ysraýylyň Söweş kabineti, Premýer-ministr Netanýahunuň Gazanyň tapgyrlaýyn ýagdaýda basylyp alynmagy baradaky meýilnamany tassyklady.
Meýilnama, 1 milliona golaý palestinliniň Gazanyň günortasyna göçürilmegini, soň şäheriň dolulygyna gabaw astyna alynmagyny göz öňünde tutýar.
Gazanyň dolulygyna basylyp alynmagy meýilnamasynyň çäginde Ysraýylyň harby goşuny 11-nji awgustda Gazanyň Zeýtun etrapçasyna hüjüm guramaga başlady.
Ysraýylyň 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri Gaza guraýan hüjümlerinde 62 müň 100 adam öldürildi.
Harby hüjüm sebäpli sebit ýer bilen ýegsan edildi.
Geçen ýylyň noýabr aýynda Halkara Jenaýat kazyýety, Premýer-ministr Netanýahunyň we ozalky Goranmak ministri Ýoaw Gallandyň Gazada eden harby jeneýatlary sebäpli tussag edilmegi boýunça karar kabul edipdi.
Halkara Adalat diwanynda hem Ysraýyl hakynda genosid işi gozgalypdy.