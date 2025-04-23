DÖNYA
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Gubernator: Ukraina avtobusına yasalğan dron höcümendä kim digändä 9 keşe hälaq buldı
Wäqalätle qorbannar sanınıñ arta aluın belderde
Gubernator: Ukraina avtobusına yasalğan dron höcümendä kim digändä 9 keşe hälaq buldı
Ukrainian servicemen walk at the site of a Russian drone strike in Kharkiv. (File/Reuters)
23 Апрель 2025

Gubernatornıñ çärşämbe könne yasağan belderüenä qarağanda, Ukrainanıñ Dnepropetrovsk ölkäsendä êşçelärne alıp barğan avtobusqa Rusiya dronı höcüm itkän, näticädä kim digändä 9 keşe ülgän, distälägän keşe yaralanğan.

Gubernator Sergiy Lısak ilneñ kön’yaq-könçığışında urnaşqan Marganeś şähärennän Telegram aşa: “Doşman höcüme tuğız keşeneñ ğomeren özde”,-dip yazdı.

“Yaralanuçılar sanı daimi arta” digän gubernator, xäzerge waqıtta alarnıñ sanı 30 dip äytte.

Ukraina räsmiläre Rusiya höcümnärennän soñ tön buyı berniçä töbäktä yanğınnar çığuın da belderde.

Kiyev, Xar’kov, Poltava häm Odessa töbäklärendä dä höcümnär buluı citkerelde.

Rusiyädä isä Belgorod ölkäsendä ber keşeneñ artilleriya utı näticäsendä yaralanuı belderelde.

Bu höcümnär çärşämbe könne AQŞ, Ukraina häm Awrupa illäre wäkilläre öç yılğa yaqın däwam itüçe bäreleşlärne tuqtatu öçen Angliyädä yaña söyläşülär başlatqan waqıtta buldı.

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