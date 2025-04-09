Törkiyä häm Paqıstan wäqalätleläre, Paqıstannıñ 40 diñgez blogında neft’ häm tabiğıy gaz êzläw êşçänlekläre öçen oyıştırılaçaq tenderğa berdäm täq’dim yasaw niyätennän kileşü imzaladı.
Paqıstan neft’ ministrlığı berdäm täq’dim kileşüeneñ sişämbe könne başqala İslamabadta uzğan “Paqıstan qazılma baylıqlarğa investiśiyä forumı-2025” qısalarında imzalanuın söyläde.
Fevral’ ayında Paqıstan xökümäte Makran häm İndus basseynnarında 40 diñgez blogında êzläw röxsäte öçen tender uzdırılaçağın xäbär itte.
“Bu tender ildäge yuğarı ênergetika sektorına çit illärdän turıdan-turı investiśiälärne (FDI) cälep itü öçen möhim forsat,” diyelä neft’ ministrlığınıñ belderüendä.
Paqıstannıñ “Mari Energies Limited”, “Oil and Gas Development Company Limited” häm “Paqıstan Petroleum Limited” Törkiyä neft’ korporaśiyäse (TPAO) belän bergä açıq diñgez tenderında qatnaşu öçen kileşü imzaladı.
“Bez bu strategik xezmättäşlekneñ Paqıstanğa kiräkle tışqı investiśiyäne kiteräçägenä häm ilneñ açıq diñgezendä älegä açılmağan mömkinleklären tabıp qullanu öçen xalıqara texnologiyälär, täcribä häm ostalıqlar belän urtaqlaşu yulın saluına ışanabız,” dielä belderüdä.
Törkiyä ênergetika häm tabiği baylıqlar ministrı Alparslan Bayraktar häm Paqıstan neft’ ministrı Ali Pervaiz Malik imzalaw tantanasında qatnaştı.
Paqıstan-Törkiyä xezmättäşlegenä zur ömetlär belän qarawın beldergän Malik, İslamabadnıñ bu êşçänlekkä “tulı yaqlaw” täêmin itäçägen häm monıñ kebek xezmättäşlek tırışlıqların nıqlı räweştä xuplawın belderde.
Bayraktar İslamabadnıñ qazılma baylıqlarğa investiśiyä forumı oyıştıruın xupladı.