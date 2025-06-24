DÖNYA
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Sudanda xastaxanägä höcümdä 40tan artıq keşeneñ ğomere özelgän
Könbatış Kordofandağı Äl-Muclad xastaxanäsenä şimbä könne oyıştırılğan höcüm Sudan armiyäse belän Operativ yärdäm köçläre arasındağı front sızığına yaqın urında bulğan
Sudanda xastaxanägä höcümdä 40tan artıq keşeneñ ğomere özelgän
Six children and five medics were killed in the attack. / Reuters
24 Июнь 2025

Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması ğomum direktorı atna axırında Sudanda xastaxanägä oyıştırılğan höcümdä 40tan artıq keşeneñ, şul isäptän balalar häm sälamätlek saqlaw xezmätkärläreneñ dä ğomere özelüen belderde.

Şimbä könne Äl-Muclad xastaxanäsenä oyıştırılğan höcüm 2023 yılnıñ aprelendä başlanğan bäreleşlärdän soñ Sudan armiyäse belän paramilitar Operativ yärdäm köçläre arasındağı front liniyäsenä yaqın Könbatış Kordofan töbägendä bulğan.

Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması ğomum direktorı Tedros Adanom Gebreisus sälamätlek saqlaw asqormasına höcümnärne tuqtatırğa çaqırdı, ämma höcüm öçen kem ğayeple buluı turında belderü yasamadı.

Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışmasınıñ Sudan bülege beldergänçä, höcümdä 6 bala häm 5 sälamätlek saqlaw xezmätkäre hälaq bulğan, xastaxanä binası zur zıyan kürgän.

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