Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması ğomum direktorı atna axırında Sudanda xastaxanägä oyıştırılğan höcümdä 40tan artıq keşeneñ, şul isäptän balalar häm sälamätlek saqlaw xezmätkärläreneñ dä ğomere özelüen belderde.
Şimbä könne Äl-Muclad xastaxanäsenä oyıştırılğan höcüm 2023 yılnıñ aprelendä başlanğan bäreleşlärdän soñ Sudan armiyäse belän paramilitar Operativ yärdäm köçläre arasındağı front liniyäsenä yaqın Könbatış Kordofan töbägendä bulğan.
Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması ğomum direktorı Tedros Adanom Gebreisus sälamätlek saqlaw asqormasına höcümnärne tuqtatırğa çaqırdı, ämma höcüm öçen kem ğayeple buluı turında belderü yasamadı.
Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışmasınıñ Sudan bülege beldergänçä, höcümdä 6 bala häm 5 sälamätlek saqlaw xezmätkäre hälaq bulğan, xastaxanä binası zur zıyan kürgän.