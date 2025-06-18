İzrail İran başqalası Tähranda urnaşqan İmam Xösäyen Universitetına höcüm oyıştırdı, dip xäbär itä “Anadolu agentlığı” xäbärçese.
Bu universitet İran inqilap sakçıları korpusına (IRGC) bäyle dip sanala.
Çärşämbe könge höcümnän soñ tirä-yakta tötennär kütärelüe kürenä.
Töbäktäge kiyerenkelek comğa könennän birle arttı, ul waqıtta İzrail İranda berniçä urında, şul isäptän, xärbi häm atom-töş obyektlarına hawa höcümnäre oyıştırdı. Bu höcümnärgä cawap itep, Tähran da üz çaraların kürde.
İzrail dairäläre äytüençä, şul waqıttan birle İrannıñ raketa höcümnäre näticäsendä, kim digändä, 24 keşe häläk bulğan häm yözlärçä keşe yaralanğan.
İran xäbärlärenä qarağanda, İzrail höcümnäre näticäsendä, kim digändä, 224 keşe ülgän häm 1,000nän artıq keşe yaralanğan.
Şulay da, çärşämbe könne keşe xoquqları törkeme xäbär itkänçä, İzrail höcümnäre näticäsendä İranda 585 keşe häläk bulğan häm 1,326 keşe yaralanğan.
Vaşingtonda urnaşqan keşe xoquqları aktivistları törkeme belderüençä, ülgännär arasında 239 keşe – tınıç xalıq wäkilläre, ä 126 keşe – iminlek xezmätkärläre.