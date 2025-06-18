DÖNYA
1 min uqıu
İzrail Tährandağı İmam Xösäyen universitetın utqa tottı
Comğa könne İzrailneñ İrandağı şaqtıy noqtağa hawa höcümnäre yasawınnan birle töbäktä kiyerenkelek arta bara.
İzrail Tährandağı İmam Xösäyen universitetın utqa tottı
Following the attack, smoke was seen rising from the area. / AA
18 Июнь 2025

İzrail İran başqalası Tähranda urnaşqan İmam Xösäyen Universitetına höcüm oyıştırdı, dip xäbär itä “Anadolu agentlığı” xäbärçese.

Bu universitet İran inqilap sakçıları korpusına (IRGC) bäyle dip sanala.

Çärşämbe könge höcümnän soñ tirä-yakta tötennär kütärelüe kürenä.

Töbäktäge kiyerenkelek comğa könennän birle arttı, ul waqıtta İzrail İranda berniçä urında, şul isäptän, xärbi häm atom-töş obyektlarına hawa höcümnäre oyıştırdı. Bu höcümnärgä cawap itep, Tähran da üz çaraların kürde.

İzrail dairäläre äytüençä, şul waqıttan birle İrannıñ raketa höcümnäre näticäsendä, kim digändä, 24 keşe häläk bulğan häm yözlärçä keşe yaralanğan.

İran xäbärlärenä qarağanda, İzrail höcümnäre näticäsendä, kim digändä, 224 keşe ülgän häm 1,000nän artıq keşe yaralanğan.

Şulay da, çärşämbe könne keşe xoquqları törkeme xäbär itkänçä, İzrail höcümnäre näticäsendä İranda 585 keşe häläk bulğan häm 1,326 keşe yaralanğan.

Vaşingtonda urnaşqan keşe xoquqları aktivistları törkeme belderüençä, ülgännär arasında 239 keşe – tınıç xalıq wäkilläre, ä 126 keşe – iminlek xezmätkärläre.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us