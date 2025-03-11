“Xamas” Fälästin xalqınıñ üz cirlären idärä itü xoquqına iyä buluın häm İzrail' basıp aluı däwam itkändä qoralların taşlamayaçaqların belderde.
“Xamas”nıñ diasporadağı ofislarınıñ citäkçese Xalid Mäşal üzlärenä çittän bernindi säyäsi sistema kertelä almawın äytte.
“Xamas” yäkşämbe könne Mäşalnıñ Misırnıñ Qahirä şähärendä ütkärelgän häm azat itelgän Fälästin totqınnarın ğorurlandırğan tantanada yasağan çığışınıñ videosın urtaqlaştı.
"Ğazzä barı tik anıñ xalqınıqı, ğazzälelär dä, Yordannıñ Könbatış üzänlegendä yäşäwçelär dä üz watannarın başqa ber urınğa almaştırmayaçak”, – dide ul.
”Fälästinneñ al’ternativası yuq”
Mäşal İzrail blokadası astındağı Ğazzä häm basıp alınğan Yordannıñ Könbatış üzanegendäge fälästinlelärneñ üz cirlärenä bäyle bulıp qalaçaqların assızıqladı.
"Fälästinneñ al’ternativası yuq, barı tik Fälästin genä bar. Bez ğäräp häm möselman illären xörmät itsäk tä, bezneñ Watanıbıznı almaştırırlıq bernärsä yuq”,– dip belderde ul.
Mäşal Fälästinneñ barı tik üz xalqı tarafınnan idärä iteläçägen häm bernindi çit säyäsi sistema kertelmäyäçägen äytte.
Ul millät berdämlegeneñ Fälästin oçraşqan qıyınlıqlarnı ciñüdäge möhimlegen assızıqladı häm ğäräp dön’yasın Fälästin xalqınıñ yanında torırğa çaqırdı.
Ul Ğazzä xalqın sörgengä cibärü öçen açlıqqa duçar itü omtılışları buluın belderde.
"Ğazzäneñ kiläçäge, idaräse, qoralları häm qarşı toru köçe qurqınıç astında”,– dip östäde ul.